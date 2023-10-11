Мобілізація в Україні: чи є відповідальність для тих, хто не з'явився добровільно в ТЦК

За словами адвоката Ростислава Кравця, не варто вестися на дезінформацію, яку поширюють мережею. Навіть якби закон передбачав покарання, то всі терміни вже минули.

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В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який супроводжується загальною мобілізацією. З того моменту його продовжували вже 7 разів і в цей період військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістку. Голова Адвокатського об'єднання Кравець і партнери адвокат Ростислав Кравець у коментарі "Фактам" розповів, що буде з тими громадянами, які не з'явилися добровільно до ТЦК і СП.

За його словами, українські чоловіки не мають і не мали зобов'язання перед законом з'явитися добровільно до військкомату ні 24 лютого, ні наступного дня, ні в будь-який інший день за 19 місяців війни.

Усі дані про те, що українці нібито зобов'язані були прийти в ТЦК і СП протягом перших 10 днів дії воєнного стану, заявляє адвокат, є дезінформацією.

"Немає правила, що протягом 10 днів з моменту введення воєнного стану треба з'явитися в ТЦК. Це вигадана історія", — йдеться в повідомленні.

Реалізацією військового обліку та мобілізації мають займатися виключно представники ТЦК і СП, а не звичайні громадяни. Ба більше, фактично всі строки притягнення до відповідальності вже минули.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, хто може отримати відстрочку від призову на службу під час загальної мобілізації в Україні. При цьому, щоб отримати відстрочку або звільнення від служби, необхідно надати відповідні документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої необхідності.