"Легалізували порушення": у Раді змінили законопроєкт про реєстр військовозобов'язаних, — нардеп

За словами народної депутатки Ірини Фріз, комітет Верховної Ради ухвалив рішення щодо закону про реєстр військовозобов'язаних, яке порушує норми регламенту і законодавства.

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Комітет Верховної Ради України з питань безпеки ухвалив рішення рекомендувати до другого читання законопроєкт щодо удосконалення порядку і використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). Про це написала народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз у Facebook 9 січня.

Ірина Фріз зазначила, що законопроєкт був створений для формування реєстру військовозобов'язаних, резервістів і призовників, а також спрощення отримання статусу УБД ветеранами. За словами депутатки, документ має "шляхетну мету", проте "неправдиве і протиправне виконання".

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Нардеп стверджує, що нова редакція законопроєкту містить зміни до законодавства, які не передбачені цим проєктом закону. Згідно з її твердженням, до тексту було додано майже 4 сторінки змін, які не ухвалювали в першому читанні законопроєкту.

"Отже, комітет ухвалив рішення, яким порушив чинний регламент. Замість того, щоб МО вніс це окремим законопроєктом, члени комітету фактично легалізували порушення власне закону про регламент", — написала Фріз.

Політикиня також згадала про те, які особисті дані військовозобов'язаних не вноситимуть до реєстру згідно з новою редакцією законопроєкту. Йдеться про:

відомості про виїзд за межі України та повернення (дата і країна, яку відвідує громадянин);

відомості про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та дані виконавчого документа);

відомості про членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, дата його видачі, РНОКПП);

інших персональних даних, які дають змогу ідентифікувати призовника, військовозобов'язаного або резервіста.

Ірина Фріз про нову редакцію законопроєкту Ірина Фріз про нову редакцію законопроєкту

Нагадаємо, 16 жовтня ЗМІ писали, що в Україні вже працює Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Повідомлялося, що ініціатива передбачає передачу Міноборони України інформації про осіб віком від 17 до 60 років, якими володіють державні реєстри Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Членкиня комітету Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська 9 січня також заявила, що законопроєкт №10378 про мобілізацію потребує суттєвого доопрацювання, оскільки у депутатів є зауваження "до кожної другої статті".