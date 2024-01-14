Росія формує десантно-штурмові бригади для висадки в тил українських сил, — ISW

Аналітики зазначають, що штурмові бригади будуть розгорнуті в ближніх тилових районах лінії оборони ЗСУ за допомогою вертольотів, за прикладом висадки десанту в Гостомелі 24 лютого 2022 року.

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Збройні сили РФ у межах реформ, що тривають, імовірно, формують нові повітряно-десантні підрозділи у складі загальновійськових сухопутних формувань. Ці штурмові підрозділи створюються для висадки в тилу українських військ, за сценарієм десантної операції росіян у Гостомелі 24 лютого 2022 року. Про це 13 січня повідомили аналітики Інституту вивчення війни ISW.

У матеріалі йдеться, що про формування нових десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ повідомили і деякі російські військові блогери. За їхньою інформацією, бригади діятимуть, як "спеціалізовані підрозділи, здатні проводити висадку і розвідку в тилу українських військ". Така концепція не є новою для російської армії, оскільки подібні операції проводилися, наприклад, ще радянськими військами в Афганістані.

Аналітики зазначили одну деталь. З посиланням на російські джерела вони уточнили, що десантно-штурмові бригади у складі наземних формувань зможуть здійснювати висадку в ближніх тилових районах України без парашутів. Для цих цілей будуть залучені вертольоти, таким чином у ближніх тилових районах може бути досить швидко розгорнуто особовий склад окупантів.

Одна така десантно-штурмова бригада, а саме 49-та у складі 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу вже діє на Запорізькому напрямку. Аналітики додали, що створення таких підрозділів має стати відповіддю на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська зіткнулися в Україні.

"Однак розгортання штурмових бригад у відриві від ширшої структури сил ВДВ, найімовірніше, означає, що їх використовуватимуть як ще один засіб для проведення затяжних лобових атак на українські укріплені позиції під проводом піхоти в короткостроковій перспективі", — підсумували аналітики.

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