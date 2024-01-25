Падіння Іл-76 під Белгородом: РФ офіційно не поширює списки полонених на обмін, — ГУР (відео)

Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що Україна офіційно коментуватиме списки полонених, які нібито перебували на борту літака, лише тоді коли їх офіційно оприлюднять у РФ.

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Російська Федерація офіційно не поширює списки українських військових, які перебувають у полоні і повинні були обміняти в середу, 24 січня. Про це розповів в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він наголосив, що в Україні офіційну інформацію офіційну інформацію повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, уповноважений ВРУ з прав людини, або ж посадові особи.

Утім, у Росії списки українських військових, які нібито перебували на збитому літаку Іл-76, офіційно не публікували. Зокрема, нібито списки військовополонених на обмін опублікували російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Анатолій Шарій.

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"Тобто, це робить не міністерство оборони держави-агресора, не відповідні установи, зокрема, гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а фактично пропаганда", — сказав Андрій Юсов.

Представник української розвідки не розповів, чи збігаються опубліковані в медіа списки з українськими. Він сказав, що коментувати вкинуту російською пропагандою інформацію означає брати участь у реалізації їхньої операції.

"Коли будуть офіційно повідомлені такі списки, звичайно, будуть і офіційні коментарі", — додав Юсов.

Тайм-код: 4:31

Чи були українські військовополонені на борту

24 січня у Бєлгородській області розбився військово-транспортний літак РФ Іл-76. У Міноборони Росії заявили, що на борту повітряного судна перебували 65 українських військових, яких везли на обмін. Списки осіб, яких мали обміняти, і які начебто були на борту, опублікували у російських медіа, втім офіційно РФ цього не робила.

Після авіакатастрофи російські Telegram-канали почали публікувати відео з місця події. Як звернув увагу речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, у російській версії стосовно того, хто перебував у літаку, є багато неточностей. Зокрема, на кадрах не видно великої кількості останків тіл, хоча у РФ кажуть, що на борту було 74 людини.

Як розповів Андрій Юсов, у морг Бєлгорода було доставлено лише п’ять тіл, що відповідає кількості екіпажу. Окрім того, представникам МНС не дозволили оглянути місце, де впав літак.

Також ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначав, що у Росії можуть підкинути тіла на місце інциденту. Також, на його думку, не варто очікувати незалежного розслідування. Він зазначив, що цей інцидент схожий на трагедію у колонії в Оленівці, де загинули українські військові. Тоді окупанти звинуватили Україну в ударі HIMARS.

Нагадаємо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, Росія намагається використати авіакатастрофу для того, аби посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та спрямоване на те, аби Захід не недавав більше Україні військову підтримку.

Тим часом Володимир Зеленський каже, що Україна наполягатиме на проведенні міжнародного розслідування. Також всі обставини катастрофи розслідувє Служба безпеки України.