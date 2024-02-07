"Загальмували" і не встигли: польські військові пояснили, чому втопився катер "Ивановец"

Експерти підсумували, що російський флот у Чорному морі не має значення на російсько-українській війні. Причина подібної ситуації — неготовність екіпажів кораблів РФ та умілі дії Сил оборони України.

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Російські військові "розгубились", коли ракетний катер "Ивановец" опинився під атакою українських морських дронів. Саме тому вони не увімкнули бойові радари і не використали гармат, здатних зробити 10 тис. пострілів за хвилину. Польські військові знайомі з деякою апаратурою, встановленою на судні, і визнають, що в умовах бою вона приносить мало користі. Про причини, через які потонув "Ивановец", розповіли експерти порталу Defense 24.

Експерти порталу проаналізували досвід польських військових: вони працювали з навігаційними радарами "Печора", які використовувались на катері ЗС РФ.

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Крім того, уважно вивчили озброєння, яке стояло на палубі, та його роботу під час атаки дронів. Відео з моментами роботи Magura V5 допомогло розібратись з перебігом подій. Після цього зробили два висновки:

екіпаж корабля не був напоготові, щоб відбити напад — він був "непрацездатний". Тому не працювала потрібна техніка, зброя і навіть мотори;

тим часом українці "ретельно" вивчили конструкцію катера і спланували атаку так, щоб вдарити по найболючіших місцях.

На світлині з зображенням російського судна проєкту 1241 "Молния-1" (або Tarantul class III — за класифікацією НАТО) експерти позначили зброю та навігаційне устаткування. Завдяки позначкам стає зрозуміло, що і як працювало під час атаки.

Катер Ивановец - яку зброю та радари має Фото: Defense 24

У статті виділили кілька моментів, проблемних для екіпажу катера ЧФ РФ:

По-перше, не все гаразд було з радарами. Зокрема, росіяни не увімкнули бойові радари "Моноліт" та МР-123, які підсвічують цілі та наводять гармати. Натомість працювали з навігаційним радаром, який показує зображення поганої якості і виводить його лише на монітор, але не на електронну карту.

По-друге, не діяли, як слід, корабельні гармати. Наприклад, зенітна установка АК-176 не включилась взагалі. А АК-630 (10 тис. пострілів за хвилину) — стріляла не зовсім туди, куди потрібно.

По-третє, українські військові спорядили в атаку зграю з 7-8 морських дронів, які діяли за певною схемою. Перший дрон зупинив судно, другий — врізався у борт, щоб підірвати ракети "Москіт" (детонації не сталось). Решта вдарили по пробоїнах, зробленим попередніми безпілотниками. При цьому атакували вони з усіх боків одночасно. Удар стався раптово, з кількох напрямків, тому судно не встигло набрати швидкість, щоб втекти.

На порталі показали орієнтовне розташування і траєкторію руху дронів у момент атаки. На зображенні видно, що апарати рухались з кількох напрямків, при цьому з віддалі за ними спостерігали інші пристрої, які й зафіксували результат.

Атака на Ивановец - як рухались дрони Magura V5 Фото: Defense 24

В підсумку експерти зауважили, що "екіпажі російських кораблів ігнорують загрозу, швидше за все деморалізовані", катери ЗС РФ — "одноразові" (здатні запустити крилату ракету і все), і ЧФ РФ та Севастополь "не грають ніякої ролі" у російсько-українській війні.

Атака на катер РФ — підбиття корабля "Ивановец"

Зазначимо, 1 лютого ГУР Міноборони опублікували відео з кадрами знищення російського ракетного катера "Ивановец", який стояв на озері Донузлав в Криму. На відео видно, як у катер раз за разом врізаються морські дрони. Останні кадри показують, як корабель іде на дно.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що на борту військового судна могло перебувати близько 40 осіб екіпажу: російська влада не повідомляла, щоб хтось зумів врятуватись. Тим часом голова ГУР Кирило Буданов розповів, що атаку здійснили шістьма морськими дронами Magura V5, жоден з яких не промахнувся.

Нагадуємо, 6 лютого представники української розвідки показали бійців спецпідрозділу, причетних до застосування морських дронів по кораблях ЧФ РФ. Крім морських безпілотників, українці активно створюють надземні пристрої — про них розповіли на порталі Brave inventors.