"Затормозили" и не успели: польские военные объяснили, почему утонул катер "Ивановец"

Эксперты подытожили, что российский флот в Черном море не имеет значения на российско-украинской войне. Причина подобной ситуации — неготовность экипажей кораблей РФ и умелые действия Сил обороны Украины.

Related video

Российские военные "растерялись", когда ракетный катер "Ивановец" оказался под атакой украинских морских дронов. Именно поэтому они не включили боевые радары и не использовали пушек, способных сделать 10 тыс. выстрелов в минуту. Польские военные знакомы с некоторой аппаратурой, установленной на судне, и признают, что в условиях боя она приносит мало пользы. О причинах, по которым утонул "Ивановец", рассказали эксперты портала Defense 24.

Эксперты портала проанализировали опыт польских военных: они работали с навигационными радарами "Печора", которые использовались на катере ВС РФ.

Важно

Прошли пешком более 600 км: новые детали операции ГУР по уничтожению ТУ-22М3 (фото)

Кроме того, внимательно изучили вооружение, которое стояло на палубе, и его работу во время атаки дронов. Видео с моментами работы Magura V5 помогло разобраться с ходом событий. После этого сделали два вывода:

экипаж корабля не был наготове, чтобы отразить нападение — он был "неработоспособен". Поэтому не работала нужная техника, оружие и даже моторы;

тем временем украинцы "тщательно" изучили конструкцию катера и спланировали атаку так, чтобы ударить по самым болезненным местам.

На фотографии с изображением российского судна проекта 1241 "Молния-1" (или Tarantul class III — по классификации НАТО) эксперты обозначили оружие и навигационное оборудование. Благодаря пометкам становится понятно, что и как работало во время атаки.

Катер Ивановец — какое оружие и радары имеет Фото: Defense 24

В статье выделили несколько моментов, проблемных для экипажа катера ЧФ РФ:

Во-первых, не все в порядке было с радарами. В частности, россияне не включили боевые радары "Монолит" и МР-123, которые подсвечивают цели и наводят пушки. Зато работали с навигационным радаром, который показывает изображение плохого качества и выводит его только на монитор, но не на электронную карту.

Во-вторых, не действовали, как следует, корабельные орудия. Например, зенитная установка АК-176 не включилась вообще. А АК-630 (10 тыс. выстрелов в минуту) — стреляла не совсем туда, куда нужно.

В-третьих, украинские военные снарядили в атаку стаю из 7-8 морских дронов, которые действовали по определенной схеме. Первый дрон остановил судно, второй — врезался в борт, чтобы взорвать ракеты "Москит" (детонации не произошло). Остальные ударили по пробоинам, сделанным предыдущими беспилотниками. При этом атаковали они со всех сторон одновременно. Удар произошел внезапно, с нескольких направлений, поэтому судно не успело набрать скорость, чтобы убежать.

На портале показали ориентировочное расположение и траекторию движения дронов в момент атаки. На изображении видно, что аппараты двигались с нескольких направлений, при этом с расстояния за ними наблюдали другие устройства, которые и зафиксировали результат.

Атака на Ивановец — как двигались дроны Magura V5 Фото: Defense 24

В итоге эксперты отметили, что "экипажи российских кораблей игнорируют угрозу, скорее всего деморализованы", катера ВС РФ — "одноразовые" (способны запустить крылатую ракету и все), и ЧФ РФ и Севастополь "не играют никакой роли" в российско-украинской войне.

Атака на катер РФ — подбитие корабля "Ивановец"

Отметим, 1 февраля ГУР Минобороны опубликовали видео с кадрами уничтожения российского ракетного катера "Ивановец", который стоял на озере Донузлав в Крыму. На видео видно, как в катер раз за разом врезаются морские дроны. Последние кадры показывают, как корабль идет на дно.

Позже в СМИ сообщили, что на борту военного судна могло находиться около 40 человек экипажа: российские власти не сообщали, чтобы кто-то сумел спастись. Между тем глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что атаку осуществили шестью морскими дронами Magura V5, ни один из которых не промахнулся.

Напоминаем, 6 февраля представители украинской разведки показали бойцов спецподразделения, причастных к применению морских дронов по кораблям ЧФ РФ. Кроме морских беспилотников, украинцы активно создают надземные устройства — о них рассказали на портале Brave inventors.