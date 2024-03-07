За ніч ліквідували 80 десантників: у ГУР розповіли, хто запобіг захопленню Києва за три дні

За інформацією української розвідки, глава відомства Кирило Буданов особисто інформував президента України Володимира Зеленського про перебіг бойових дій у Гостомелі, ґрунтуючись на даних, отриманих від своїх підрозділів, які брали участь в обороні аеродрому.

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Українській розвідці заздалегідь відомо про плани Росії на захоплення аеродрому "Антонов" у Гостомелі Київської області на початку повномасштабного вторгнення Росії. 24 лютого підрозділи Сил безпеки й оборони здійснили дієву контратаку проти російських окупантів. Під час битви було знищено близько 80 ворожих десантників. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) з покликанням на інтерв'ю глави відомства Кирила Буданова німецькій газеті Die Zeit.

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Повідомляється, що дані про плановану операцію із захоплення аеродрому в Гостомелі ГУР отримало від надійного інформатора. Після цього було ухвалено рішення направити найдосвідченіших розвідників-спецпризначенців для захисту аеродрому "Антонов".

Буданов особисто інформував президента України Володимира Зеленського про перебіг бойових дій у Гостомелі, ґрунтуючись на даних, отриманих від своїх підрозділів, які брали участь в обороні аеродрому.

Один із учасників розвідувальної операції зазначив: "Я побачив [російські вертольоти] і подумав, що вони вже дуже близько. Відчув страх, але потім вирвався адреналін".

Підрозділи Сил оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині дня 24 лютого. До кінця ночі в бою вдалося ліквідувати близько 80 російських десантників. Згідно з даними ГУР, після цього українська артилерія пошкодила злітно-посадкову смугу аеродрому, щоб перешкодити посадці військово-транспортних літаків противника.

"Запекла битва за летовище в Гостомелі зірвала московський бліцкриг і розбила наміри терористичної Росії окупувати Київ "за три дні", — зазначили в ГУР.

Битва за аеродром у Гостомелі та знищення "Мрії"

Нагадаємо, у липні 2023 року учасник боїв за аеропорт "Антонов" у Гостомелі, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) розповів, що в лютому 2022 року розвідка знала, що ворог захоче захопити Гостомельський аеропорт, адже саме звідти можна наступати на різні райони Києва. Тому аеропорт одразу визначили важливим об'єктом.

У травні 2023 року начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бої в Мощуні та Гостомелі під Києвом зруйнували плани окупантів щодо України.

21 лютого 2023 року видання Reporters писало про те, як місцевий житель допоміг Збройним силам України відбити атаку на Гостомельський аеропорт. Примітно, що коригувальник на ім'я Руслан говорив військовим, що чітко чув характерне ревіння двигунів, — Ан-225 і Ан-124 відчайдушно намагалися підняти в повітря.

Нагадаємо, 27 лютого минулого року стало відомо, що найбільший у світі транспортний літак українського виробництва Ан-225 "Мрія" знищено в аеропорту Гостомеля під Києвом унаслідок повітряної атаки російських військ.

Ми також писали про те, що 5 квітня 2023 року в Нацполіції повідомили колишньому гендиректору державного підприємства "Антонов" про підозру в службовій недбалості. Поліція встановила, що підозрюваний не евакуював "Мрію", попри попередження держорганів і припинення страхового покриття на літак.

Раніше, 3 березня, пілот розповів про порятунок літака "Руслан" із аеродрому. Його вдалося евакуювати за чотири години до повномасштабного вторгнення РФ.