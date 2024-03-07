За ночь ликвидировали 80 десантников: в ГУР рассказали, кто предотвратил захват Киева за три дня

По информации украинской разведки, глава ведомства Кирилл Буданов лично информировал президента Украины Владимира Зеленского о ходе боевых действий в Гостомеле, основываясь на данных, полученных от своих подразделений, участвовавших в обороне аэродрома.

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Украинской разведке заранее известно о планах России на захват аэродрома Антонов в Гостомеле Киевской области в начале полномасштабного вторжения России. 24 февраля подразделения Сил безопасности и обороны предприняли действенную контратаку против российских оккупантов. В ходе битвы было уничтожено около 80 вражеских десантников. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) со ссылкой на интервью главы ведомства Кирилла Буданову немецкой газете Die Zeit.

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Сообщается, что данные о планируемой операции по захвату аэродрома в Гостомеле ГУР получило от надежного информатора. После этого было принято решение направить самых опытных разведчиков-спецназовцев для защиты аэродрома Антонова.

Буданов лично информировал президента Украины Владимира Зеленского о ходе боевых действий в Гостомеле, основываясь на данных, полученных от своих подразделений, участвовавших в обороне аэродрома.

Один из участников разведывательной операции отметил: "Я увидел [российские вертолеты], и подумал, что они уже очень близко. Почувствовал страх, но потом вырвался адреналин".

Подразделения Сил обороны Украины осуществили контратаку против российской группировки во второй половине дня 24 февраля. До конца ночи в бою удалось ликвидировать около 80 российских десантников. Согласно данным ГУР, после этого украинская артиллерия повредила взлетно-посадочную полосу аэродрома, чтобы помешать посадке военно-транспортных самолетов противника.

"Отчаянная битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения террористической России оккупировать Киев "за три дня" — отметили в ГУР.

Битва за аэродром в Гостомеле и уничтожение "Мрии"

Напомним, в июле 2023 года участник боев за аэропорт "Антонов" в Гостомеле, представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) рассказал, что в феврале 2022 года разведка знала, что враг захочет захватить Гостомельский аэропорт, ведь именно оттуда можно наступать на разные районы Киева. Поэтому аэропорт сразу определили важным объектом.

В мае 2023 года начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что бои в Мощуне и Гостомеле под Киевом разрушили планы оккупантов в отношении Украины.

21 февраля 2023 года издание Reporters писало о том, как местный житель помог Вооруженным силам Украины отбить атаку на Гостомельский аэропорт. Примечательно, что корректировщик по имени Руслан говорил военным, что отчетливо слышал характерный рев двигателей — Ан-225 и Ан-124 отчаянно пытались поднять в воздух.

Напомним, 27 февраля прошлого года стало известно, что крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства Ан-225 "Мрия" уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в результате воздушной атаки российских войск.

Мы также писали о том, что 5 апреля 2023 года в Нацполиции сообщили бывшему гендиректору государственного предприятия "Антонов" о подозрении в служебной халатности. Полиция установила, что подозреваемый не эвакуировал "Мрию", несмотря на предупреждения госорганов и прекращение страхового покрытия на самолет

Ранее, 3 марта, пилот рассказал о спасении самолета "Руслан" с аэродрома. Его удалось эвакуировать за четыре часа до полномасштабного вторжения РФ.