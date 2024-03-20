Хитрощі Китаю: експерт пояснив, навіщо Пекін вимагає присутності РФ на саміті миру

За словами політолога Олега Саакяна, Китай має на меті зміцнити економічне співробітництво з Європою, поки там буде "безпечно".

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Китай оголосив про своє бажання взяти участь у світовому саміті, який пройде у Швейцарії, за умови, що на нього також буде запрошено Росію. Це вказує на прагнення Пекіна зайняти позицію посередника, що може принести країні значні вигоди. Про це заявив політолог Олег Саакян у коментарі виданню "24 Канал".

Він підкреслив, що активний нейтралітет Пекіна дає йому шанс всидіти одночасно на двох стільцях.

Експерт наголосив, що посол Китаю у Швейцарії Ван Шихтін заявив, що Пекін активно розглядає можливість участі в майбутньому саміті у Швейцарії, який буде присвячений обговоренню української мирної формули. Однак є важлива умова: президент Китаю візьме участь у саміті тільки в разі, якщо на ньому буде присутній представник Росії.

За словами політолога, Китай намагається забезпечити для себе обхідні шляхи, щоб цього не робити.

"Китай, найімовірніше, не хоче брати участі, але намагається зняти із себе відповідальність, щоб уникнути звинувачення. Він каже, що якщо Росії не буде, не буде і їх. Ну а Росію запрошувати на саміт точно ніхто не збирається", — прокоментував Саакян.

Пекін виступає на підтримку мирних переговорів і прагне зайняти роль посередника, що відкриває для країни певні привілеї.

"Китай намагається зайняти нішу посередника, тому зараз він активізувався. Щойно Росія бере ініціативу на фронті і йде в наступ, вони пропонують сідати за стіл переговорів", — розповів політолог.

Такий підхід — це всього лише засіб, а не самоціль. Подібні посередники займають позицію активного нейтралітету. Саакян пояснив, що коли держава виступає як посередник і активний учасник, що приносить додаткову користь до кінця конфлікту, їй дозволяється зберігати нейтралітет щодо сторін конфлікту, не так суворо дотримуватися санкцій.

Якщо стратегія мирного врегулювання не увінчається успіхом, Китай може звернутися до Росії в пошуках підтримки у своїх діях. До того ж у нього є мета зміцнити економічні зв'язки з Європою, поки обстановка там залишається стабільною.

"Китай намагатиметься грати або повноцінного посередника, який спробує Україну і Росію посадити за стіл переговорів, або намагатиметься привезти Росію, щоб потім нею забезпечити собі виконання взятих зобов'язань. Також, судячи з усього, Сі Цзіньпін поїде в Париж з економічним треком, за яким Китай хоче наростити співпрацю з Європою. Він скористається моментом, коли США зацикляться на собі і, відповідно, в Європі виникне вакуум безпеки", — зауважив Саакян.

Нагадаємо, що в травні російський лідер Володимир Путін має намір вирушити до Китаю, де відбудуться його переговори з Сі Цзіньпіном. Таким чином, це може стати першим закордонним візитом глави Кремля з моменту його переобрання президентом на черговий термін.

А раніше видання Politico писало, що Китай бойкотуватиме мирні переговори, якщо до участі в них не запросять Росію.