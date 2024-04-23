Від'єднали від енергосистеми України: СБУ взялася за окупаційну адміністрацію ЗАЕС

За даними слідства, раніше Атакіщев і Горбунов працювали на Ростовській АЕС, а на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

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Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику директора захопленої Запорізької атомної електростанції Едуарду Атакіщеву та його підлеглому — головному інженеру Андрію Горбунову. Саме вони організовували від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"СБУ повідомила про підозру російським гауляйтерам Запорізької АЕС, які від’єднали станцію від енергосистеми України", — ідеться в повідомленні.

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За даними слідства, раніше Атакіщев і Горбунов працювали на Ростовській АЕС, а на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

"Там зловмисники займалися "інтегруванням" енергооб’єкта до структури "Росатома" та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи РФ. Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором і укладати "контракти" з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів Росії", — зазначили в СБУ.

Обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни);

⁠ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Підозра Атакіщеву Едуарду й Андрію Горбунову Фото: СБУ

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Зазначимо, що останнім часом ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. Зокрема, за словами генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, на об'єкті можлива ядерна аварія.

"Ми наближаємося небезпечно близько до ядерної аварії. Ми не повинні дозволяти самовдоволенню та фортуні вирішувати, що станеться завтра. Сьогодні ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб мінімізувати ризик аварії", — сказав Гроссі.

Ризиком ядерної небезпеки занепокоєні й у США. Американські чиновники називають "жахливою" ситуацію через те, що окупанти забороняють доступ на АЕС українським фахівцям, які не підписали трудові угоди з "Росатомом" і відмовилися від громадянства РФ.

"Ми стурбовані тим, що Запорізька АЕС експлуатується недостатнім штатом у складі неналежним чином навчених операторів, які не мають ліцензій. Це загрозлива та нестійка ситуація для безпечного обслуговування й експлуатації атомної електростанції", — сказав 16 квітня заступник постпреда США при ООН Роберт Вуд.

До того ж станцію систематично атакують безпілотники. За даними аналітиків Greenpeace, із великою ймовірністю дрони запускалися з українських територій, які зараз перебувають під контролем Кремля. Москва могла влаштувати провокацію, щоб виставити Київ безвідповідальним.

16 квітня Радбез ООН поклав усю відповідальність за провокації на ЗАЕС на Росію, адже вперше в історії держава, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, незаконно захопила атомну електростанцію іншої держави. Постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс наголосив, що незаконне захоплення ЗАЕС Росією значно підвищує ризики для ядерної безпеки, що потенційно може призвести до аварій із тяжкими наслідками для України та за її межами.

Нагадаємо, близько 10-11 ранку 18 квітня навчальний центр Запорізької атомної електростанції знову атакував невідомий безпілотний літальний апарат. Представники окупаційної адміністрації ЗАЕС заявили, що дрон "нейтралізували", але не допустили комісію МАГАТЕ на місце події.