Отключили от энергосистемы Украины: СБУ взялась за оккупационную администрацию ЗАЭС

По данным следствия, ранее Атакищев и Горбунов работали на Ростовской АЭС, а в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуарду Атакищеву и его подчиненному — главному инженеру Андрею Горбунову. Именно они организовывали отсоединение ЗАЭС от энергосистемы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"СБУ сообщила о подозрении российским гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины", — говорится в сообщении.

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По данным следствия, ранее Атакищев и Горбунов работали на Ростовской АЭС, а в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав Запорожской атомной электростанции.

"Там злоумышленники занимались "интегрированием" энергообъекта в структуру "Росатома" и присоединением технологических мощностей станции к энергетической системе РФ. Также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС. В случае отказа — угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов России", — отметили в СБУ.

Обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.

Подозрение Атакищеву Эдуарду и Андрею Горбунову. Фото: СБУ

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Отметим, что в последнее время ситуация на Запорожской АЭС ухудшается. В частности, по словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, на объекте возможна ядерная авария.

"Мы приближаемся опасно близко к ядерной аварии. Мы не должны позволять самодовольству и фортуне решать, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск аварии", — сказал Гросси.

Риском ядерной опасности обеспокоены и в США. Американские чиновники называют "ужасной" ситуацию из-за того, что оккупанты запрещают доступ на АЭС украинским специалистам, которые не подписали трудовые соглашения с "Росатомом" и отказались от гражданства РФ.

"Мы обеспокоены тем, что Запорожская АЭС эксплуатируется недостаточным штатом в составе ненадлежащим образом обученных операторов, не имеющих лицензий. Это угрожающая и неустойчивая ситуация для безопасного обслуживания и эксплуатации атомной электростанции", — сказал 16 апреля заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

Кроме того, станцию систематически атакуют беспилотники. По данным аналитиков Greenpeace, с большой вероятностью дроны запускались с украинских территорий, которые сейчас находятся под контролем Кремля. Москва могла устроить провокацию, чтобы выставить Киев безответственным.

16 апреля Совбез ООН возложил всю ответственность за провокации на ЗАЭС на Россию, ведь впервые в истории государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН, незаконно захватило атомную электростанцию другого государства. Постоянный представитель ЕС при ООН Ставрос Ламбринидис отметил, что незаконный захват ЗАЭС Россией значительно повышает риски для ядерной безопасности, что потенциально может привести к авариям с тяжелыми последствиями для Украины и за ее пределами.

Напомним, около 10-11 утра 18 апреля учебный центр Запорожской атомной электростанции снова атаковал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Представители оккупационной администрации ЗАЭС заявили, что дрон "нейтрализовали", но не допустили комиссию МАГАТЭ на место происшествия.