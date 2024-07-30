Суд оголосив вирок охоронцю, який зачинив укриття під час обстрілу РФ, — прокуратура

Прокуратура просила дати шість років тюрми для охоронця, який не відкрив вчасно укриття у Києві, йдеться у повідомленні відомства. Суд дав менше, тому сторона обвинувачення подасть апеляцію.

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Охоронець київської поліклініки Вадим Мошкін почув вирок суду щодо своїх вчинків, які призвели до смерті трьох українців. Суд вирішив, що чоловік, який не відкрив двері укриття поліклініки у Деснянському районі Києва під час удару ЗС РФ, проведе в колонії чотири роки. Про деталі обвинувачення та вирок написала пресслужба Київської міської прокуратури.

У дописі пресслужби зазначено, що Мошкіна визнано винним за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу — за залишення у небезпеці людей, що призвело до їхньої смерті (від 3 до 8 років). Водночас врахували обтяжливі обставини: серед загиблих була 9-річна дівчинка. Згідно з вироком суду, чоловік проведе у колонії 4 роки, йдеться у дописі прокуратури.

Водночас обвинувачі нагадали, що за цією статтею просили більше покарання — 6 років 6 місяців. Вони додали деякі деталі до справи: розповіли, як засуджений постійно міняв свідчення. Зокрема, він по-різному пояснював свої дії: то він "не встиг", то "не чув тривоги", то "не бачив людей", то "не мав таких обов'язків" тощо. Тому планують проаналізувати ситуацію та подати апеляцію, написала пресслужба Київської прокуратури.

"Обвинувачений своєї вини не визнав, у вчиненому кримінальному правопорушенні не розкаявся", — наголосили прокурори.

Справа про укриття — деталі

Зазначимо, Фокус писав про події, через які засуджено Мошкіна. 1 червня ЗС РФ здійснила черговий масований удар по Києву — вдарила десятьма "Іскандерами". Під обстріл потрапив Деснянський район столиці, у якому за кілька кроків до укриття виявили тіла трьох загиблих — двох жінок (33 та 34 років) та дитини (9 років). З'ясувалося, що вони поспішали до бомбосховища КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", яке було закрите на замок. У момент, коли люди намагалися відшукати іншу схованку, їх убила російська ракета.

Удар по Києву — наслідки обстрілу ЗС РФ 1 червня 2023 року Фото: ДСНС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом злочину. У перші години після обстрілу затримали охоронця, Вадима Мошкіна: саме ця людина, як пояснив керівник медзакладу, мала б стежити за дверима укриття та відкривати їх у момент тривоги. Тоді охоронець заявляв, що керівництво заборонило пускати сторонніх всередину закладу. Після цього поліція зацікавилась ще чотирма громадянами, які стали фігурантами розслідування: директором поліклініки та його заступником, директором Департаменту муніципальної безпеки КМДА, першим заступником голови Деснянської району.

Зазначимо, четверо посадовців, причетних до закритого бомбосховища у Деснянському районі Києва, ще не отримали вирок, пояснили 30 липня у Київській прокуратурі.

Нагадуємо, 8 липня ЗС РФ здійснила черговий масований ракетний удар по Києву та інших містах України. У столиці російська ракета вдарила по дитячій лікарні Охматдит" і ще по трьох медзакладах: загинуло 30 українців, поранені — понад 200.