США передадуть Україні передове озброєння для F-16: список ракет, — WSJ

За словами журналістів, Штати готові відправити Україні вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM, і ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

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США передадуть Україні передове озброєння для винищувачів F-16, включно з ракетами класу "повітря-повітря". Про це пише видання The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що цього літа Данія і Нідерланди готуються відправити в Україну перші винищувачі F-16. Пізніше прибудуть літаки з Бельгії та Норвегії.

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Як розповіло журналістам своє джерело, Пентагон має обмежені запаси та виробничі можливості. Однак штати забезпечуватимуть винищувачі боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря". Зброя передаватиметься в достатній кількості, щоб задовольнити потреби України.

При цьому генерал-майор Рольф Фолланд, який командує Королівськими ВПС Норвегії, заявив, що літак марний без зброї.

У матеріалі йдеться, що для F-16 передбачено такі типи озброєнь:

ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM;

версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю;

бомби малого діаметра.

Також повідомляється, що Штати готові відправити Україні вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM, і ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.

Як розповіло джерело, в Європі багато країн не хотіли відправляти Україні великі кількості свого озброєння, адже запаси обмежені. Тоді було вирішено, що європейські партнери зможуть разом купити у США зброю для Києва.

Раніше Фокус писав, які системи озброєння РФ несуть загрозу західним винищувачам F-16. Серед найнебезпечніших засобів протидії F-16 — російські системи ППО С-400 і С-500, засоби РЕБ "Красуха-4", а також винищувачі ВКС РФ, які озброєні далекобійними ракетами класу "повітря-повітря" — Р-77 і Р-37М.

Нагадаємо, за інформацією видання The Telegraph, в Україні здійснили перші бойові вильоти винищувачі F-16, однак їх, поки що, використовували тільки в ролі "протиповітряної оборони".