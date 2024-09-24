КАБи, ракети, викриття ППО: Білорусь могла запустити Як-130 для допомоги РФ, — авіаексперт (відео)

Російське командування може спробувати використати територію Білорусі для пусків керованих авіаракет, дронів-камікадзе, або як транзит для балістики, пояснив авіаексперт Богдан Долінце. Зона ураження — мінімум 10-40 км вглиб Житомирської та Київської областей.

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Повітряна ціль, яка виявилась літаком Як-130, залетіла з території Білорусі в Україну, потім вільно вилетіла і Повітряні сили ЗСУ її не збили. У аналогічній ситуації Туреччина знищила об'єкт, який начебто випадково проник на її територію. Поява літака не могла бути випадковістю в умовах війни та через союзницькі відносини між РФ та Білоруссю. Про те, що завданням Як-130 могло бути викриття засобів протиповітряної оборони, авіаційний експерт Богдан Долінце розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Долінце пояснив, що навчальний літак не несе радіолокаційну апаратуру, яка могла б виявляти ППО. Однак після появи такого об'єкта відразу починає працювати обладнання в Україні. У такому разі ЗС РФ мають можливість виявити місцерозташування засобів протиповітряної оборони і потім це використають для завдання ударів із території Білорусі. З боку північного сусіда можуть летіти і ракети, і дрони-камікадзе або росіяни використають цю територію для транзиту балістики чи крилатих ракет, заявив авіаексперт.

"Системи ППО вимушені на [Як-130. — Ред.] відволікатися, вони викривають перед російськими системами радіоелектронної розвідки", — пролунало в ефірі.

Крім того, Долінце звернув увагу на ще один тип загроз, пов'язаний із захистом повітряного простору на півночі України. Він припустив, що з Білорусі ЗС РФ можуть почати запускати керовані авіабомби (КАБи) по Житомирській та Київській областях. Згідно з оцінками авіаексперта та з врахуванням точок пуску, небезпечна зона матиме ширину від 10 до 40 км (залежно від типу бомб). Якщо ж летітимуть крилаті авіаракети, то вони дістануть і на сотні кілометрів вглиб, уточнив співрозмовник журналістів.

"Якщо будуть КАБи з Білорусі йти на нас, то тоді вже і Київщина, і Житомирщина під загрозою. А якщо будуть використовувати авіаційні керовані ракети, тоді, в принципі, ця глибина ризику з умовних 20-30 км збільшиться до умовних 800 км", — заявив Долінце.

Літак Як-130 з Білорусі — деталі інциденту 24 вересня

Зазначимо, вдень 24 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про невідому повітряну ціль, яка перетнула білорусько-український кордон. Згідно з даними моніторингового пабліка "Беларускі Гаюн", це міг бути навчально-бойовий літак Як-130. У Києві та області оголосили повітряну тривогу, яку через 20 хвилин скасували. Як пояснив авіаексперт Костянтин Криволап, літак міг залеліти в Україну помилково, а ПС вирішили його не збивати і зберегли життя двом пілотам-початківцям. Навчальний Як-130 дійсно має два підвіси для пусків авіаракет, але, з його слів, це безпечно і використовується для навчання.

Згодом командування Повітряних сил опублікувало допис, у якому спростувало попередню заяву, та запевнило, що повітряна ціль насправді не перетинала кордон Білорусі і небезпеки не було.

Тим часом раніше Фокус розповідав про плани Міноборони РФ модернізувати Як-130. Згідно з задумом російського командування, літак мали переобладнати для пусків чотирьох видів авіаракет. Крім того, він може отримати можливість запускати 250-кілограмову авіабомбу.

Нагадуємо, 24 вересня ЗС РФ запустили КАБи по Харкову, повідомив мер Ігор Терехова. Згідно з даними військової адміністрації, росіяни влучили у житловий будинок, обвалилось три поверхи з людьми.