КАБы, ракеты, выявление ПВО: Беларусь могла запустить Як-130 для помощи РФ, — авиаэксперт (видео)

Российское командование может попытаться использовать территорию Беларуси для пусков управляемых авиаракет, дронов-камикадзе, или как транзит для баллистики, пояснил авиаэксперт Богдан Долинце. Зона поражения — минимум 10-40 км вглубь Житомирской и Киевской областей.

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Воздушная цель, которая оказалась самолетом Як-130, залетела с территории Беларуси в Украину, затем свободно вылетела, и Воздушные силы ВСУ ее не сбили. В аналогичной ситуации Турция уничтожила объект, который якобы ненароком проник на ее территорию. Появление самолета не могло быть случайностью в условиях войны и из-за союзнических отношений между РФ и Беларусью. О том, что задачей Як-130 могло быть выявление средств противовоздушной обороны, авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Долинце пояснил, что учебный самолет не несет радиолокационную аппаратуру, которая могла бы обнаруживать ПВО. Однако при появлении такого объекта сразу начинает работать оборудование в Украине. В таком случае ВС РФ имеют возможность выявить месторасположение средств противовоздушной обороны и затем это используют для нанесения ударов с территории Беларуси. Со стороны северного соседа могут лететь и ракеты, и дроны-камикадзе, или россияне используют эту территорию для транзита баллистики или крылатых ракет, заявил авиаэксперт.

"Системы ПВО вынуждены на [Як-130. — Ред.] отвлекаться, они выявляются российскими системами радиоэлектронной разведки", — прозвучало в эфире.

Кроме того, Долинце обратил внимание на еще один тип угроз, связанный с защитой воздушного пространства на севере Украины. Он допустил, что из Беларуси ВС РФ могут начать запускать управляемые авиабомбы (УАБы) по Житомирской и Киевской областям. Согласно оценкам авиаэксперта и с учетом точек пуска опасная зона будет иметь ширину от 10 до 40 км (в зависимости от типа бомб). Если же будут лететь крылатые авиаракеты, то они достанут и на сотни километров вглубь, уточнил собеседник журналистов.

"Если будут УАБы из Беларуси идти на нас, то тогда уже и Киевская, и Житомирская области под угрозой. А если будут использовать авиационные управляемые ракеты, тогда в принципе эта глубина риска с условных 20-30 км увеличится до условных 800 км", — заявил Долинце.

Самолет Як-130 из Беларуси — детали инцидента 24 сентября

Отметим, днем 24 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о неизвестной воздушной цели, которая пересекла белорусско-украинскую границу. Согласно данным мониторингового паблика "Беларускі Гаюн", это мог быть учебно-боевой самолет Як-130. В Киеве и области объявили воздушную тревогу, которую через 20 минут отменили. Как пояснил авиаэксперт Константин Криволап, самолет мог залететь в Украину по ошибке, а ВС решили его не сбивать и сохранили жизнь двум начинающим пилотам. Учебный Як-130 действительно имеет два подвеса для пусков авиаракет, но, по его словам, это безопасно и используется для обучения.

Впоследствии командование Воздушными силами опубликовало сообщение, в котором опровергло предыдущее заявление. Командование заверило, что воздушная цель на самом деле не пересекала границу Беларуси и опасности не было.

Между тем ранее Фокус рассказывал о планах Минобороны РФ модернизировать Як-130. Согласно замыслу российского командования, самолеты переоборудуют для пусков четырех видов авиаракет. Кроме того, он может получить возможность запускать 250-килограммовую авиабомбу.

Напоминаем, 24 сентября ВС РФ запустили УАБы по Харькову, сообщил мэр Игорь Терехова. Согласно данным военной администрации, россияне попали в жилой дом и обвалилось три этажа с людьми.