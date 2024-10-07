Контроль РФ над п'ятою частиною України: Київ веде закриті переговори про угоду з Москвою, — FT

У редакційній колонці журналісти американського видання пишуть про те, що у США, деяких західних столицях та "у коридорах Києва" все більше схиляються до того, що найкращим варіантом може стати зупинення війни по лінії фронту. Однак Україна все ще не отримує необхідної допомоги навіть для такого сценарію. В Офісі президента поки не коментували публікацію.

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Київ веде закриті переговори про можливу мирну угоду, за якою Росія збереже контроль над окупованими територіями, однак їхній суверенітет не буде визнаний. Водночас розглядається варіант вступу України до НАТО або надання їй аналогічних гарантій безпеки. Про це йдеться у редакційному матеріалі Financial Times, опублікованому у понеділок, 7 жовтня.

Журналісти зазначають, що Україна входить у свою третю зиму війни з похмурим, як ніколи, настроєм. На сході її війська втрачають позиції під натиском стрімкого наступу російських сил, хоча це відбувається ціною великих втрат для Москви. Половина енергетичної інфраструктури країни зруйнована, і українці готуються проводити години без світла та тепла у найхолодніші місяці. Тим часом у Вашингтоні, деяких західних столицях і "у коридорах Києва" спостерігається зміна настрою: від твердого переконання, що війна може закінчитися лише тоді, коли російська армія буде вигнана з України, до неохочого визнання того, що врегулювання шляхом переговорів, яке збереже більшу частину країни, може стати найкращим варіантом. Проте Київ не отримує необхідної підтримки навіть для досягнення цієї обмеженої мети.

Перспективи України затьмарює насамперед небезпека перемоги на виборах у США наступного місяця Дональда Трампа, який прагне швидкого припинення війни, як він і обіцяв. Деякі американські та європейські чиновники сподіваються, що Трампа вдасться принаймні відговорити від примусу Києва до несприятливої угоди з Москвою, яка може становити серйозні ризики для безпеки Європи та Америки в майбутньому.

Однак одночасно з ескалацією війни на Близькому Сході навіть деякі західні столиці, які раніше наполягали на необхідності воєнної перемоги над Росією, переосмислюють свої цілі. Деякі київські посадовці в приватних розмовах також нарікають на те, що Україні бракує ресурсів, особового складу і західної підтримки для повернення територій, захоплених Росією.

"За зачиненими дверима ведуться розмови про угоду, за якою Москва зберігає де-факто контроль над приблизно п'ятою частиною України, яку вона окупувала — хоча суверенітет Росії не буде визнано — тоді як решті країни дозволяється приєднатися до НАТО або отримати еквівалентні гарантії безпеки. Під цією парасолькою вона могла б відбудуватись та інтегруватись до ЄС, подібно до Західної Німеччини під час холодної війни", — зазначають автори матеріалу.

Однак цей сценарій базується на амбітних припущеннях. На думку журналістів, малоймовірно, що Путін погодиться на переговори про обмін територій на мир, поки він вважає, що його сили можуть продовжувати здобувати нові території.

"Незалежно від того, чи є метою повна перемога, чи примушення Росії сісти за стіл переговорів, західні союзники повинні зміцнити позиції України. Підштовхнути Кремль до переговорів про угоду, яка могла б задовольнити Київ і Захід, можна лише тоді, коли він відчує, що ціна продовження війни надто висока. І будь-яке врегулювання війни, яке дасть змогу вижити і процвітати всій Україні або її частині, потребуватиме гарантій її безпеки", — резюмують журналісти.

Зазначимо, видання не посилається на жодне джерело. В Офісі президента України наразі не коментували цю публікацію.

Нагадаємо, 1 жовтня видання Financial Times писало, що Україна стала відкритішою в питанні переговорів з РФ щодо територіальних поступок. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що інформація, опублікована американським виданням є неправдивою. За його словами, на зустрічах очільника МЗС Андрія Сибіги в Нью-Йорку не обговорювалися "компромісні" питання.

5 жовтня Financial Times повідомило, що Україна може отримати членство в НАТО в обмін на території за "німецькою моделлю". Натомість в Офісі президента України запевнили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями.