"Я задоволений сьогоднішнім днем": боєць ЗСУ пережив приліт КАБ по його позиції (відео)

Судячи з останніх публікацій підрозділу в соцмережах, наразі він перебуває у Курській області РФ.

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Військовослужбовець Збройних сил України пережив приліт російських керованих авіаційних бомб та був дуже щасливим з того, що залишився живим. Відповідне відео оприлюднене в телеграм-каналі "Khorne Group. Цитадель 2.0. Surprise for russians".

На відео видно, як український захисник виходить з бліндажу, після чого закадровий голос повідомляє йому, що щойно відбулась атака на їх позицію з використанням керованих авіаційних бомб.

"Я задоволений сьогоднішнім днем на всі 100%. Я живий, ми живі — все за**ись!", — сказав боєць у відповідь.

Судячи з останніх публікацій підрозділу в соцмережах, наразі він перебуває у Курській області РФ. Зокрема бійці цього підрозділу шукають нові позиції у "російських лісах", а також публікують відео знищеної на Курщині військової техніки РФ.

Нагадаємо, 14 жовтня політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що ситуація на Курському напрямку наразі справді важка, зокрема є певні проблеми з логістикою та вивозом поранених українських бійців.

У цей же день бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади в Курській області влаштували засідку на морпіхів РФ, причетних до розстрілу полонених.

Також Фокус писав, що командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗСУ Павло Розлач із позивним "Ведмідь" повідомив, що ЗС РФ розпочали контрнаступ під Курськом, але витіснити ЗСУ не можуть.