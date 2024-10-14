"Я доволен сегодняшним днем": боец ВСУ пережил прилет КАБ по его позиции (видео)

Судя по последним публикациям подразделения в соцсетях, сейчас оно находится в Курской области РФ.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины пережил прилет российских управляемых авиационных бомб и был очень счастлив от того, что остался жив. Соответствующее видео обнародовано в телеграмм-канале "Khorne Group. Цитадель 2.0. Surprise for russians".

На видео видно, как украинский защитник выходит из блиндажа, после чего закадровый голос сообщает ему, что только что состоялась атака на их позицию с использованием управляемых авиационных бомб.

"Я доволен сегодняшним днем на все 100%. Я жив, мы живы — все за**ись!", — сказал боец в ответ.

Судя по последним публикациям подразделения в соцсетях, сейчас оно находится в Курской области РФ. В частности бойцы этого подразделения ищут новые позиции в "российских лесах", а также публикуют видео уничтоженной на Курщине военной техники РФ.

Напомним, 14 октября политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ситуация на Курском направлении сейчас действительно тяжелая, в частности есть определенные проблемы с логистикой и вывозом раненых украинских бойцов.

В этот же день бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады в Курской области устроили засаду на морпехов РФ, причастных к расстрелу пленных.

Также Фокус писал, что командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Павел Розлач с позывным "Медведь" сообщил, что ВС РФ начали контрнаступление под Курском, но вытеснить ВСУ не могут.