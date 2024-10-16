Потрібен рій дронів, щоб уразити ціль у РФ: за рік якість російської ППО зросла, — CNN (фото, відео)

За словами операторів українських дронів, відсоток успішних атак по російських базах доходив би до 50-95%, якби Вашингтон дозволив застосовувати західну зброю. Якість ППО РФ за останній рік значно покращилася.

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Боєць підрозділу далекобійних безпілотників ГУР з позивним "Вектор" повідомив, що багато з російських військових баз, з яких проводяться атаки по українських містах, розташовані за лінією досяжності української зброї. Безпілотники не завжди виявляються ефективними, оскільки іноді потрібен цілий рій, щоб упевнитися, що ціль уражена. Про це повідомляє американський телеканал CNN, репортерам якого надали ексклюзивний доступ до українського підрозділу далекобійних БПЛА ГУР.

З початку поточного року Україна завдала понад 7000 ударів дронами по російській території. Найдальшим був удар на понад 1700 км.

Російська система ППО запобігає багатьом з атак українських дронів

Лише двом представникам підрозділу дозволили говорити під запис, при цьому називалися тільки позивні: "Серж" — командувач операціями в підрозділі далекобійних дронів, і "Вектор" — командир підрозділу.

За словами "Сержа", від початку повномасштабного вторгнення він особисто спостерігав за більш ніж 500 далекобійними атаками по території Росії.

Відсоток успішних атак ГУР міг би становити 50-95%

Російська система ППО запобігає багатьом атакам українських дронів, повідомили бійці підрозділу журналістам. Якість російської протиповітряної оборони покращилася за останній рік, зазначають оператори українських дронів.

Але "ми успішні хлопці і знаходимо вікна", пояснив один із них.

Відсоток успішних атак ГУР міг би становити 50-95%, якби Сполучені Штати дали дозвіл на застосування західної зброї по російській території, вважають у підрозділі.

Карта ударів по території РФ

За словами "Вектора", багато хто з російських аеродромів, з яких проводяться атаки по українських містах, розташовані за лінією досяжності української зброї. Дрони не завжди виявляються ефективними, оскільки іноді потрібен цілий рій, щоб упевнитися, що ціль уражено.

"Звісно, ми можемо направляти безпілотники і руйнуємо багато з місць, але цього недостатньо. Ми не тільки просимо дозволу атакувати ракетами по всій Росії, ми просимо про зброю, яка б допомогла нам відсунути війну від нашої території", — пояснив "Вектор".

Сюжет CNN про підрозділ далекобійних дронів

Кожен дрон програмується на 1000 різних маршрутів, щоб уникнути щільної сітки російської ППО. "Вектор" зазначив, що до певної міри це нагадує комп'ютерну гру.

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"Це виглядає, ніби ми граємося з ними, але це не гра. Це війна", — додав він.

Нагадаємо, що, за даними російських ЗМІ, у Московській області горить будівля військового аеродрому "Чкаловський".

Також повідомлялося, що 128-а ОГШБр вдарила касетними боєприпасами по полігону ЗС РФ на півдні України.