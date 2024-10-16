Нужен рой дронов, чтобы поразить цель в РФ: за год качество российской ПВО выросло, — CNN (фото, видео)

По словам операторов украинских дронов, процент успешных атак по российским базам доходил бы до 50-95%, если бы Вашингтон разрешил применять западное оружие. Качество ПВО РФ за последний год значительно улучшилось.

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Боец подразделения дальнобойных беспилотников ГУР с позывным "Вектор" сообщил, что многие из российских военных баз, с которых проводятся атаки по украинским городам, расположены за линией досягаемости украинского оружия. Беспилотники не всегда оказываются эффективными, поскольку иногда нужен целый рой, чтобы удостовериться, что цель поражена. Об этом сообщает американский телеканал CNN, репортерам которого предоставили эксклюзивный доступ к украинскому подразделению дальнобойных БПЛА ГУР.

С начала текущего года Украина нанесла более 7000 ударов дронами по российской территории. Самым дальним был удар на более чем 1700 км.

Российская система ПВО предотвращает многие из атак украинских дронов

Только двум представителям подразделения разрешили говорить под запись, при этом назывались только позывные: "Серж" — командующий операциями в подразделении дальнобойных дронов, и "Вектор" — командир подразделения.

По словам "Сержа", с начала полномасштабного вторжения он лично наблюдал за более чем 500 дальнобойными атаками по территории России.

Процент успешные атак ГУР мог бы составлять 50-95%

Российская система ПВО предотвращает многие из атак украинских дронов, сообщили бойцы подразделения журналистам. Качество российской противовоздушной обороны улучшилось за последний год, отмечают операторы украинских дронов.

Но "мы успешные ребята и находим окна", объяснил один из них.

Процент успешные атак ГУР мог бы составлять 50-95%, если бы Соединенные Штаты дали разрешение на применение западного оружия по российской территории, считают в подразделении.

Карта ударов по территории РФ

По словам "Вектора", многие из российских аэродромов, с которых проводятся атаки по украинским городам, расположены за линией досягаемости украинского оружия. Дроны не всегда оказываются эффективными, поскольку иногда нужен целый рой, чтобы удостовериться, что цель поражена.

"Конечно, мы можем направлять беспилотники и разрушаем многие из мест, но этого недостаточно. Мы не только просим разрешения атаковать ракетами по всей России, мы просим об оружии, которое бы помогло нам отодвинуть войну от нашей территории", — объяснил "Вектор".

Сюжет CNN о подразделении дальнобойных дронов

Каждый дрон программируется на 1000 разных маршрутов, чтобы избежать плотной сетки российской ПВО. "Вектор" отметил, что в некотором отношении это напоминает компьютерную игру.

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"Это выглядит, будто мы играем с ними, но это не игра. Это война", — добавил он.

Напомним, что, по данным российских СМИ, в Московской области горит здание военного аэродрома "Чкаловский".

Также сообщалось, что 128-я ОГШБр ударила кассетными боеприпасами по полигону ВС РФ на юге Украины.