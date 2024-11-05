Фронт наближається: армія РФ за 20 км від Дніпропетровської області (карти)

Волонтер Сергій Стерненко висловив побоювання, що українським військам ймовірно доведеться відступити у районі траси на Курахове. За даними Генштабу ЗСУ, ситуація на Курахівському напрямку є найбільш напруженою по всій лінії фронту.

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Російські війська знаходяться менш ніж за 20 кілометрів від кордонів Дніпропетровської області. Противник продовжує просуватися у напрямку траси на Курахове. Про це написав у своєму Telegram блогер і волонтер Сергій Стерненко, коментуючи поточну ситуацію на фронті.

Стерненко зауважив, що у разі успіху окупантів українським військам, ймовірно, доведеться відступити, аби уникнути оточення. Проте він висловив побоювання, що, як і в ситуації під Вугледаром, рішення про відступ можуть затягувати, що призведе до втрат з українського боку.

"Зараз вони істотно просуваються у бік траси на Курахове. У разі їхнього успіху (а все до того йде), нашим військам доведеться відійти назад, щоб уникнути оточення. Та як показав досвід Вугледару, тягнути з цим будуть до останнього, що призведе до зростання наших втрат", — написав він.

Фото: Сергій Стерненко

Ситуація на фронті

5 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували Степанівку у Донецькій області, а також просунулися біля Курахового, Колісниківки, Богоявленки та в Кремінній Балці.

Cитуація на Курахівському напрямку станом на 5 листопада Фото: deepstatemap.live

Водночас військовий ЗСУ з позивним "Алекс" заявив про успіхи Сил оборони на Курахівському напрямку в районі Шахтарського. За його словами, наразі не зрозуміло наскільки вдало можна буде закріпитись, але просування є важливим для покращення оперативного положення.

Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні зазначив, що найбільш напруженою ситуація на фронті залишається на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

Нагадаємо, 25 жовтня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін написав про необхідність підготувати заздалегідь до оборони Дніпропетровську область.

2 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони стримують один із найпотужніших наступів противника з початку повномасштабного вторгнення.