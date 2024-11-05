Фронт приближается: армия РФ в 20 км от Днепропетровской области (карты)

Волонтер Сергей Стерненко выразил опасения, что украинским войскам вероятно придется отступить в районе трассы на Курахово. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Кураховском направлении является наиболее напряженной по всей линии фронта.

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Российские войска находятся менее чем в 20 километрах от границ Днепропетровской области. Противник продолжает продвигаться в направлении трассы на Курахово. Об этом написал в своем Telegram блогер и волонтер Сергей Стерненко, комментируя текущую ситуацию на фронте.

Стерненко отметил, что в случае успеха оккупантов украинским войскам, вероятно, придется отступить, чтобы избежать окружения. Однако он выразил опасения, что, как и в ситуации под Угледаром, решение об отступлении могут затягивать, что приведет к потерям с украинской стороны.

"Сейчас они существенно продвигаются в сторону трассы на Курахово. В случае их успеха (а все к тому идет), нашим войскам придется отойти назад, чтобы избежать окружения. Но как показал опыт Угледара, тянуть с этим будут до последнего, что приведет к росту наших потерь", — написал он.

Фото: Сергей Стерненко

Ситуация на фронте

5 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали Степановку в Донецкой области, а также продвинулись возле Курахово, Колесниковки, Богоявленки и в Кременной Балке.

Ситуация на Кураховском направлении по состоянию на 5 ноября Фото: deepstatemap.live

В то же время военный ВСУ с позывным "Алекс" заявил об успехах Сил обороны на Кураховском направлении в районе Шахтерского. По его словам, пока не понятно насколько удачно можно будет закрепиться, но продвижение является важным для улучшения оперативного положения.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке отметил, что наиболее напряженной ситуация на фронте остается на Кураховском направлении. Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

Напомним, 25 октября заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин написал о необходимости подготовить заранее к обороне Днепропетровскую область.

2 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны сдерживают одно из самых мощных наступлений противника с начала полномасштабного вторжения.