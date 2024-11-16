ЗС РФ намагаються штурмувати Куп'янськ та просуваються по Осколу, — військкор (відео)

Росіянам вдалось певне просування по річці Оскіл, яка ділить Куп'янську громаду навпіл, розповів кореспондент Сергій Окунєв. Генштаб ЗСУ повідомив про вісім атак ЗС РФ поруч з чотирма селами за 10 км від міста.

Підрозділи ЗС РФ продовжують атакувати Куп'янськ та населені пункти навколо. Ворог активно штурмує з використанням дронів та артилерії, тому перебувати на даній території небезпечно. Люди евакуюються, а росіяни тим часом просуваються на лівому березі Осколу. Про ситуацію на Куп'янському напрямку та про наступ РФ кореспондент медіа NV Сергій Окунєв розповів у репортажі, фрагмент якого з'явився на сторінці Facebook.

Окунєв нагадав, що Куп'янськ та Куп'янська громада поділена навпіл річкою Оскіл, до якої намагаються дістатись підрозділи ЗС РФ. Ворог продовжує штурмувати "ключові населені пункти", чути на відео. Зі слів кореспондента, росіяни мають певні успіхи на лівому березі Осколу. Ворог б'є по українцях дронами, артилерією, але і в таких небезпечних умов люди продовжують евакуацію, підтвердив журналіст NV.

"Зараз є, на жаль, певне просування ворога на лівому березі, там наднебезпечні умови, літають ворожі дрони, працює ворожа арта, є просування безпосередньо їх підрозділів", — сказав Окунєв.

Наступ РФ — бої під Куп'янськом 16 листопада

На карті бойових дій DeepState можна побачити, що до Куп'янська з північного сходу тягнеться "язик" російських військ з боку села Голубівка. Орієнтовна відстань від лінії боїв до околиць населеного пункту — близько 600 м. Останні зміни, які позначили аналітики 14 листопада, — на південному сході, на лівому березі Осколу в районі сіл Піщане та Берестове. Можливе просування росіян — близько 2 км.

Наступ РФ на Куп'янськ - карта бойових дій 15 листопада Фото: DeepState

Тим часом у оперативному звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на сторінці Facebook о 16:00 16 листопада, згадують про вісім російських штурмів під Куп'янськом. Чотири точки, в яких атакували ЗС РФ, — це Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове. Усі чотири — на лівому березі Осколу за 9-10 км на південь від Куп'янська та Куп'янська Вузлового. Там же проходить дорога Р79, яка веде через міст.

Зазначимо, 13-14 листопада у мережі з'явились повідомлення про можливий прорив ЗС РФ вглиб Куп'янська. Аналітики проєкту DeepState пояснили, що ворог ішов двома хвилями, до складу яких входили танки та БМП. Прорив вдалось спинити: бронемашини підірвали, а ворога знешкодили. Українське командування підтвердило російську атаку. Під час штурму солдати ЗС РФ перевдягнулись в українську військову форму та застосували 15 бронемашин різних типів, заявили в Генштабі і наголосили, що росіян в Куп'янську немає.

Нагадуємо, 15 листопада командир батальйону 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів, яку нову тактику застосовують підрозділи РФ при атаках на Куп'янськ.