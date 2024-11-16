ВС РФ пытаются штурмовать Купянск и продвигаются по Осколу, — военкор (видео)

Россиянам удалось определенное продвижение по реке Оскол, которая делит Купянскую громаду пополам, рассказал корреспондент Сергей Окунев. Генштаб ВСУ сообщил о восьми атаках ВС РФ рядом с четырьмя селами в 10 км от города.

Подразделения ВС РФ продолжают атаковать Купянск и населенные пункты вокруг. Враг активно штурмует с использованием дронов и артиллерии, поэтому находиться на данной территории опасно. Люди эвакуируются, а россияне тем временем продвигаются на левом берегу Оскола. О ситуации на Купянском направлении и о наступлении РФ корреспондент медиа NV Сергей Окунев рассказал в репортаже, фрагмент которого появился на странице Facebook.

Окунев напомнил, что Купянск и Купянская громада разделена пополам рекой Оскол, к которой пытаются добраться подразделения ВС РФ. Враг продолжает штурмовать "ключевые населенные пункты", слышно на видео. По словам корреспондента, россияне имеют определенные успехи на левом берегу Оскола. Враг бьет по украинцам дронами, артиллерией, но и в таких опасных условиях люди продолжают эвакуацию, подтвердил журналист NV.

"Сейчас есть, к сожалению, определенное продвижение врага на левом берегу, там сверхопасные условия, летают вражеские дроны, работает вражеская арта, есть продвижение непосредственно их подразделений", — сказал Окунев.

Наступление РФ — бои под Купянском 16 ноября

На карте боевых действий DeepState можно увидеть, что к Купянску с северо-востока тянется "язык" российских войск со стороны села Голубовка. Ориентировочное расстояние от линии боев до окраин населенного пункта — около 600 м. Последние изменения, которые обозначили аналитики 14 ноября, — на юго-востоке, на левом берегу Оскола в районе сел Песчаное и Берестовое. Возможное продвижение россиян — около 2 км.

Наступление РФ на Купянск — карта боевых действий 15 ноября Фото: DeepState

Между тем в оперативном отчете Генштаба ВСУ, опубликованном на странице Facebook в 16:00 16 ноября, вспоминают о восьми российских штурмах под Купянском. Четыре точки, в которых атаковали ВС РФ, — это Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово. Все четыре — на левом берегу Оскола в 9-10 км к югу от Купянска и Купянска Узлового. Там же проходит дорога Р79, которая ведет через мост.

Отметим, 13-14 ноября в сети появились сообщения о возможном прорыве ВС РФ вглубь Купянска. Аналитики проекта DeepState объяснили, что враг шел двумя волнами, в состав которых входили танки и БМП. Прорыв удалось остановить: бронемашины взорвали, а врага обезвредили. Украинское командование подтвердило российскую атаку. Во время штурма солдаты ВС РФ переоделись в украинскую военную форму и применили 15 бронемашин различных типов, заявили в Генштабе и отметили, что россиян в Купянске нет.

Напоминаем, 15 ноября командир батальона 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, какую новую тактику применяют подразделения РФ при атаках на Купянск.