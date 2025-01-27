"Розпадається" під Покровськом: що відбувається з новими бригадами ЗСУ на передовій, — Forbes

В українській армії є мінімум шість новостворених бригад, які мають такі ж проблеми, як 155-та та 157-ма, написало видання Forbes. Аналітики пропонують негайно відвести вказані бригади з фронту і переформувати їх за новими правилами.

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Нові бригади ЗСУ, які створювались у 2023-24 рр., отримали замалу підготовку, також не мають достатньо бронемашин та досвідчених командирів. Водночас коли виникло загострення під Покровськом Донецької області, їх кинули на лінію боїв. Після цього з'явились повідомлення про втрати, деморалізацію та втечі. Які можливі причини появи проблемних бригад та як ці проблеми можна розв'язати, написало видання Forbes.

Проблемні бригади — деталі

Видання посилається на розслідування медіа Hromadske та OSINT-групи Militaryland. У розслідуваннях ідеться, серед іншого, про 157 окрему механізовану бригаду ЗСУ, яка "розпадається під Покровськом". Склад бригади — переважно щойномобілізовані новобранці. Новобранці, ймовірно, отримали замалу підготовку, тому є відчутні втрати, а не успішне ведення бойових дій. Таку ситуацію назвали "шокуючою", оскільки у бій начебто кидають "недіючі підрозділи". Коли такі підрозділи прибули на фронт і побачили лінію окопів, то частина втекла, а частину вирішили додати до інших бригад, зауважили розслідувачі.

"Багатьох спостерігачів шокує те, що українська армія продовжує підсилювати місто недіючими підрозділами, зокрема 155-ю та 157-ю механізованими бригадами", — написало Forbes.

У статті також пояснили, що в ЗСУ є вісім бригад серії 150 — 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 та 159. Усі вони створені у 2023-24 рр. і опинились на фронті наприкінці 2024 року, долучившись до "найгарячішої" оборони Покровська. Для них усіх характерні спільні проблеми, наголосило Forbes:

удвічі більші за традиційні бригади, які в ЗСУ зазвичай складаються з 2 тис. ос.;

недосвідчені командири;

замала кількість бронемашин;

низький моральний дух, який призводить до дезертирства.

Аналітики пропонують негайно відвести вказані бригади з фронту і переформувати їх за новими правилами. Зокрема, пропонують взяти 30 досвідчених бійців, до яких додати новобранців. Завдяки такому принципу люди отримають досвід від реальних військових та згуртуються.

Також пояснюються причини, через які формували саме нові бригади, а не поповнювали старі. Forbes навело позицію OSINT-аналітика з ніком Tatarigami_UA. На його думку, українська влада хотіла вразити західних партнерів. OSINTер написав, що нові бригади мали показати Заходу, що Україна здатна боротись далі і тому має велику кількість новобранців.

"Можна лише сподіватися, що бригади, які залишилися ще не розгорнуті, а саме 156-та, 158-а та 159-та, зможуть навчитися на цих помилках", — підсумувало видання думкою аналітика Militaryland.

Проблема з 157 бригадою — деталі

24 січня медіа Hromadske опублікувало статтю про ситуацію зі 157 бригадою ЗСУ. З журналістами поспілкувалась родичка одного з бійців. Вона розповіла, що у частині є "управлінський хаос", новобранці не підготовлені до бою, а їх переводять у штурмові групи та кидають на передову.

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з іншою бригадою ЗСУ, про яку згадали на порталі Forbes. В грудні 2024 року ДБР відкрило кримінальне провадження щодо ситуації в 155 ОМБр, яка проходила навчання у Франції і з якої дезертирували понад 1 700 осіб протягом року.

Тим часом у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський кілька разів реагував на закиди партнерів мобілізувати 18-річних українців. Глава держави наголошував, що партнери не дали зброї для 10 новостворених бригад і при цьому вимагають призвати молодших бійців.

Нагадуємо, правоохоронці відкрили справу проти трьох топофіцерів ЗСУ, які командували обороною ділянки фронту в Харківській області під час прориву ЗС РФ у 2024 році.