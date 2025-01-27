В украинской армии есть минимум шесть новосозданных бригад, которые имеют такие же проблемы, как 155-я и 157-я, написало издание Forbes. Аналитики предлагают немедленно отвести указанные бригады с фронта и переформировать их по новым правилам.

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Новые бригады ВСУ, которые создавались в 2023-24 гг., получили недостаточную подготовку, также не имеют достаточно бронемашин и опытных командиров. В то же время когда возникло обострение под Покровском Донецкой области, их бросили на линию боев. После этого появились сообщения о потерях, деморализации и побегах. Какие возможные причины появления проблемных бригад и как эти проблемы можно решить, написало издание Forbes.

Проблемные бригады — детали

Издание ссылается на расследование медиа Hromadske и OSINT-группы Militaryland. В расследованиях говорится, среди прочего, о 157 отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая "распадается под Покровском". Состав бригады — преимущественно только что мобилизованные новобранцы. Новобранцы, вероятно, получили недостаточную подготовку, поэтому есть ощутимые потери, а не успешное ведение боевых действий. Такую ситуацию назвали "шокирующей", поскольку в бой якобы бросают "недействующие подразделения". Когда такие подразделения прибыли на фронт и увидели линию окопов, то часть сбежала, а часть решили добавить к другим бригадам, отметили расследователи.

"Многих наблюдателей шокирует то, что украинская армия продолжает усиливать город недействующими подразделениями, в частности 155-й и 157-й механизированными бригадами", — написало Forbes.

В статье также объяснили, что в ВСУ есть восемь бригад серии 150 — 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158 и 159. Все они созданы в 2023-24 гг. и оказались на фронте в конце 2024 года, присоединившись к "горячей" обороне Покровска. Для них всех характерны общие проблемы, подчеркнуло Forbes:

вдвое больше традиционных бригад, которые в ВСУ обычно состоят из 2 тыс. чел;

неопытные командиры;

недостаточное количество бронемашин;

низкий моральный дух, который приводит к дезертирству.

Аналитики предлагают немедленно отвести указанные бригады с фронта и переформировать их по новым правилам. В частности, предлагают взять 30 опытных бойцов, к которым добавить новобранцев. Благодаря такому принципу люди получат опыт от реальных военных и сплотятся.

Также объясняются причины, по которым формировали именно новые бригады, а не пополняли старые. Forbes привело позицию OSINT-аналитика с ником Tatarigami_UA. По его мнению, украинская власть хотела поразить западных партнеров. OSINTер написал, что новые бригады должны были показать Западу, что Украина способна бороться дальше и поэтому имеет большое количество новобранцев.

"Можно лишь надеяться, что бригады, которые остались еще не развернуты, а именно 156-я, 158-я и 159-я, смогут научиться на этих ошибках", — подытожило издание мнением аналитика Militaryland.

Проблема со 157 бригадой — детали

24 января медиа Hromadske опубликовало статью о ситуации со 157 бригадой ВСУ. С журналистами пообщалась родственница одного из бойцов. Она рассказала, что в части есть "управленческий хаос", новобранцы не подготовлены к бою, а их переводят в штурмовые группы и бросают на передовую.

Отметим, Фокус писал о проблемах с другой бригадой ВСУ, о которой упомянули на портале Forbes. В декабре 2024 года ГБР открыло уголовное производство по ситуации в 155 ОМБр, которая проходила обучение во Франции и из которой дезертировали более 1 700 человек в течение года.

Между тем в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский несколько раз реагировал на упреки партнеров мобилизовать 18-летних украинцев. Глава государства подчеркивал, что партнеры не дали оружия для 10 вновь созданных бригад и при этом требуют призвать молодых бойцов.

Напоминаем, правоохранители открыли дело против трех топофицеров ВСУ, которые командовали обороной участка фронта в Харьковской области во время прорыва ВС РФ в 2024 году.