Почорніло і димить: у Ростові невідомий об'єкт влетів у багатоповерхівку (відео)

Російська влада повідомила про удар уламків в стіну на висоті 17 поверху у центрі Ростова. При цьому продовжувався наліт дронів у напрямку військового аеродрому "Міллєрово".

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Жителі міста Ростов-на-Дону почули серію вибухів у повітрі, які могли бути роботою засобів протиповітряної оборони по цілях. У якийсь момент невідомий об'єкт вдарив в стіну будинку у центрі міста. На місці удару росіяни побачили чорну задимлену пляму. Про інцидент, який увечері 21 березня стався за 200 км від України, розповіли у місцевому пабліку "Это Ростов новости".

Перше повідомлення про гучні звуки в небі Ростова з'явились у мережі о 22:11. Автор допису стверджував, що сили ППО ЗС РФ збила безпілотник. Момент гучного вибуху зафіксували камери відеоспостереження та відео, отримані від пильних громадян, вказали в каналі.

Удари по РФ - ростовський паблік про наліт 21 березня Фото: Скриншот

У наступних дописах уточнили, де саме було гучно. Зі слів місцевих, невідомий об'єкт врізався у стіну багатоповерхівки на вулиці Горсовєтской (центральний район Ростова-на-Дону). Точна адреса — вул. Горсовєтская, буд. 49. Згідно з даними російської влади, один громадянин постраждав, а у навколишніх квартирах вибило скло. Крім того, вказується, що вибухи у небі продовжуються.

Виконувач обов'язків губернатор Ростовської області Юрій Слюсар згодом уточнив, що поранено двоє росіян, а влучання відбулось на рівні 17 поверху. Чиновник попередив, що триває наліт і є загроза для Міллеровського (поруч — аеродром "Міллєрово") та Шолоховського районів.

Удари по РФ - губернатор Ростовської області про наліт 21 березня Фото: Скриншот

Міноборони РФ поки що не коментувало вечірній наліт 21 березня. Натомість є повідомлення, що протягом минулого тижня російське ППО збило начебто 1113 українських дронів. Українське командування не підтверджувало атаку на військові об'єкти РФ.

Удари по РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 21 березня громадяни РФ повідомили про атаку дронів на Волгоградську область. Можливою ціллю безпілотників міг бути військовий аеродром "Маринівка" у Калачівському районі.

Тим часом напередодні, 20 березня, стались прильоти на аеродромі "Енгельс" Саратовської області. Місцеві жителі скаржились на гучні вибухи та стовпи диму та вогню, дещо схожі на "ядерний гриб". 21 березня компанія Maxar показала фото наслідків вибухів. На фото з Енгельса бачимо, що половина складів з боєприпасами зникла. Крім того, вибухова хвиля була настільки сильною, що зруйнувала навіть захисні вали навколо сховищ.

Нагадуємо, 19 березня ГУР Міноборони повідомило про знищення майже десятка одиниць військової техніки ЗС РФ в окупованому Криму. Тим часом росЗМІ спробували пояснити, чому вибухнула газовимірювальна станція "Суджа", заграву від якої бачили за 100 км.