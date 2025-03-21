Почернело и дымит: в Ростове неизвестный объект влетел в многоэтажку (видео)

Российские власти сообщили об ударе обломков в стену на высоте 17 этажа в центре Ростова. При этом продолжался налет дронов в направлении военного аэродрома "Миллерово".

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Жители города Ростов-на-Дону услышали серию взрывов в воздухе, которые могли быть работой средств противовоздушной обороны по целям. В какой-то момент неизвестный объект ударил в стену дома в центре города. На месте удара россияне увидели черное задымленное пятно. Об инциденте, который вечером 21 марта произошел в 200 км от Украины, рассказали в местном паблике "Это Ростов новости".

Первое сообщение о громких звуках в небе Ростова появились в сети в 22:11. Автор сообщения утверждал, что силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник. Момент громкого взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения и видео, полученные от бдительных граждан, указали в канале.

Удары по РФ — ростовский паблик о налете 21 марта Фото: Скриншот

В следующих сообщениях уточнили, где именно было громко. Со слов местных, неизвестный объект врезался в стену многоэтажки на улице Горсоветской (центральный район Ростова-на-Дону). Точный адрес — ул. Горсоветская, д. 49. Согласно данным российских властей, один гражданин пострадал, а в окрестных квартирах выбило стекла. Кроме того, указывается, что взрывы в небе продолжаются.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь позже уточнил, что ранены двое россиян, а попадание произошло на уровне 17 этажа. Чиновник предупредил, что продолжается налет и есть угроза для Миллеровского (рядом — аэродром "Миллерово") и Шолоховского районов.

Удары по РФ — губернатор Ростовской области о налете 21 марта Фото: Скриншот

Минобороны РФ пока не комментировало вечерний налет 21 марта. Зато есть сообщения, что в течение прошлой недели российское ПВО сбило якобы 1113 украинских дронов. Украинское командование не подтверждало атаку на военные объекты РФ.

Удары по РФ — детали

Отметим, в ночь на 21 марта граждане РФ сообщили об атаке дронов на Волгоградскую область. Возможной целью беспилотников мог быть военный аэродром "Мариновка" в Калачевском районе.

Между тем накануне, 20 марта, произошли прилеты на аэродроме "Энгельс" Саратовской области. Местные жители жаловались на громкие взрывы и столбы дыма и огня, несколько похожие на "ядерный гриб". 21 марта компания Maxar показала фото последствий взрывов. На фото из Энгельса видим, что половина складов с боеприпасами исчезла. Кроме того, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила даже защитные валы вокруг хранилищ.

Напоминаем, 19 марта ГУР Минобороны сообщило об уничтожении почти десятка единиц военной техники ВС РФ в оккупированном Крыму. Тем временем росСМИ попытались объяснить, почему взорвалась газоизмерительная станция "Суджа", зарево от которой видели за 100 км.