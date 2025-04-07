"Яскраво стартує в небо": ЗСУ знищили окупанта з протитанковою міною в руках (відео)

Російський солдат на Лиманському напрямку в Донецькій області намагався штурмувати українські укриття з протитанковою міною. Бійці 1-го механізованого батальйону "BARBARUS" показали кадри ліквідації ворога за допомогою FPV-дрона.

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Відео від бійців опублікувала в соцмережах пресслужба 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ Збройних сил України, в зоні відповідальності якої було ліквідовано російського штурмовика.

На відео з дрона можна побачити ворожого піхотинця з міною ТМ-62 у руках. В 66-й ОМБр ім. князя М. Хороброго зазначили, що ворог намагався донести боєприпас до українських позицій, щоб зруйнувати укриття.

"Ця тактика противника має одну суттєву перевагу: такі "сапери" дуже привертають увагу наших операторів БПЛА. Бо коли бачиш росіянина з міною — це викликає шалений азарт. І за мить він із піхотинця перетворюється на представника російських космічних військ, який швидко і яскраво стартує в небо", — розповіли у бригаді.

Протитанкова міна ТМ-62 може містити від 7 до 9,5 кг вибухівки Фото: Twitter Teoyaomiquu

Що відомо про міну ТМ-62

Зазначимо, протитанкова міна ТМ-62 призначена для виведення з ладу та знищення броньованих машин. Круглий пристрій має близько 320 мм у діаметрі, 90 мм у висоту та вагу близько 10 кг. Всередину закладається від 7 до 9,5 кг вибухової речовини. Українські оператори БПЛА використовують дрони-квадрокоптери, щоб скидати такі міни в стратегічно важливих місцях.

Нагадаємо, 3 квітня пресслужба Генерального штабу ЗСУ опублікувала відео розгрому колони бронетехніки ЗС РФ у Донецькій області біля села Андріївка.

В Telegram-каналі "Бутусов Плюс" 3 квітня опублікували відео з Покровського напрямку, на якому окупант напав на український дрон голіруч і той вибухнув у нього в руках.