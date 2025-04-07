"Ярко стартует в небо": ВСУ уничтожили оккупанта с противотанковой миной в руках (видео)

Российский солдат на Лиманском направлении в Донецкой области пытался штурмовать украинские укрытия с противотанковой миной. Бойцы 1-го механизированного батальона "BARBARUS" показали кадры ликвидации врага с помощью FPV-дрона.

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Видео от бойцов опубликовала в соцсетях пресс-служба 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в зоне ответственности которой был ликвидирован российский штурмовик.

На видео с дрона можно увидеть вражеского пехотинца с миной ТМ-62 в руках. В 66-й ОМБр им. князя М. Храброго отметили, что враг пытался донести боеприпас к украинским позициям, чтобы разрушить укрытие.

"Эта тактика противника имеет одно существенное преимущество: такие "саперы" очень привлекают внимание наших операторов БПЛА. Потому что когда видишь россиянина с миной — это вызывает бешеный азарт. И через мгновение он из пехотинца превращается в представителя российских космических войск, который быстро и ярко стартует в небо", — рассказали в бригаде.

Противотанковая мина ТМ-62 может содержать от 7 до 9,5 кг взрывчатки Фото: Twitter Teoyaomiquu

Что известно о мине ТМ-62

Отметим, противотанковая мина ТМ-62 предназначена для вывода из строя и уничтожения бронированных машин. Круглое устройство имеет около 320 мм в диаметре, 90 мм в высоту и вес около 10 кг. Внутрь закладывается от 7 до 9,5 кг взрывчатого вещества. Украинские операторы БПЛА используют дроны-квадрокоптеры, чтобы сбрасывать такие мины в стратегически важных местах.

Напомним, 3 апреля пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала видео разгрома колонны бронетехники ВС РФ в Донецкой области возле села Андреевка.

В Telegram-канале "Бутусов Плюс" 3 апреля опубликовали видео с Покровского направления, на котором оккупант напал на украинский дрон голыми руками и тот взорвался у него в руках.