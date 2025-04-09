Гальмували два роки: аналітики пояснили, чому затримувались старі танки СРСР Т-72 для ЗСУ

Заводи Чехії понад два роки відновлювали танки Т-72 для Збройних сил України, які у цій центральноєвропейській країні зберігались понад 30 років, з часів Радянського Союзу. При цьому чеська армія ледь не так само довго очікує німецькі Leopard 2, написали аналітики проєкту Defense Express.

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Про постачання Т-72 для ЗСУ, яким займалась Чехія, ідеться у статті на порталі Defense Express.

Аналітики зібрали інформацію з відкритих джерел щодо ситуації у чеській промисловості та щодо планів уряду цієї країни оновити парк бронетехніки. Танки Т-72 з Чехії почали поставлятись ще у серпні 2022 році, а останні надійшли щойно. На основі отриманих даних Defense Express виділив кілька причин затримки:

Промисловість Чехії має обмежені можливості для того, щоб відновити старі танки, які понад 30 років стояли на полігонах. Чеські військові навмисно "притримували" бронемашини в кращому стані, поки очікували нову західну техніку.

На Defense Express також розповіли про деталі надання ЗСУ радянських танків. Перша партія з 20 од. надійшла, орієнтовно, влітку 2022 року (нагадаймо, восени відбувся Харківський наступ України). Друга партія — на кінець 2023 року (після завершення наступу на Мелітополь). Згідно з даними аналітиків, на той момент ЗСУ отримали 62 танки Т-72, частина з яких були випущені у 1968 році. Остання партія почала надходити у 2024 році й у ній, ймовірно, були новіші версії бронемашин, випущені у 1980 році, пояснили аналітики.

Танки ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про появу танків Т-72, які Чехія пообіцяла Україні. Про це повідомило чеське видання Hospodářské Noviny. Згідно з даними журналістів, ішлося про партію останніх танків, які стояли на складах 7-ї механізованої бригади. Бронемашини вивозились протягом березня і до початку травня 2025 року, ідеться у статті. Також видання зауважило, що чеські військові очікують надходження німецьких Leopard 2. Leopard 2 повністю замінять усі 86 од. Т-72М1, які зберігались з часів "Варшавського договору". При цьому бронемашини будуть надходити завдяки членству Чехії в НАТО. Ідеться про старі відновлені Leopard 2A4: 28 од. від компанії Rheinmetall, 14-42 од. від Німеччини. Крім того, надійдуть нові Leopard 2A8, але це станеться не раніше 2027 року, уточнило Hospodářské Noviny.

Нагадуємо, 30 січня видання Forbes показало танк ЗСУ, який з 30 метрів поцілив по двох БМП ЗС РФ. 9 квітня українські військові опублікували відео з прикладом застосування танків для прориву у Бєлгородську область РФ. Тим часом у березні у репортажі "Армія TV" розповіли про першу партію бронеавтомобілів Inguar-3, які незабаром надійдуть Силам оборони.