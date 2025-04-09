Тормозили два года: аналитики объяснили, почему задерживались старые танки СССР Т-72 для ВСУ

Заводы Чехии более двух лет восстанавливали танки Т-72 для Вооруженных сил Украины, которые в этой центральноевропейской стране хранились более 30 лет, со времен Советского Союза. При этом чешская армия едва ли не так же долго ожидает немецкие Leopard 2, написали аналитики проекта Defense Express.

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О поставках Т-72 для ВСУ, которыми занималась Чехия, говорится в статье на портале Defense Express.

Аналитики собрали информацию из открытых источников о ситуации в чешской промышленности и о планах правительства этой страны обновить парк бронетехники. Танки Т-72 из Чехии начали поставляться еще в августе 2022 года, а последние поступили только что. На основе полученных данных Defense Express выделил несколько причин задержки:

Промышленность Чехии имеет ограниченные возможности для того, чтобы восстановить старые танки, которые более 30 лет стояли на полигонах. Чешские военные намеренно "придерживали" бронемашины в лучшем состоянии, пока ожидали новую западную технику.

На Defense Express также рассказали о деталях предоставления ВСУ советских танков. Первая партия из 20 ед. поступила, ориентировочно, летом 2022 года (напомним, осенью состоялось Харьковское наступление Украины). Вторая партия — на конец 2023 года (после завершения наступления на Мелитополь). Согласно данным аналитиков, на тот момент ВСУ получили 62 танка Т-72, часть из которых были выпущены в 1968 году. Последняя партия начала поступать в 2024 году и в ней, вероятно, были более новые версии бронемашин, выпущенные в 1980 году, пояснили аналитики.

Танки ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о появлении танков Т-72, которые Чехия пообещала Украине. Об этом сообщило чешское издание Hospodářské Noviny. Согласно данным журналистов, речь шла о партии последних танков, которые стояли на складах 7-й механизированной бригады. Бронемашины вывозились в течение марта и до начала мая 2025 года, говорится в статье. Также издание отметило, что чешские военные ожидают поступления немецких Leopard 2. Leopard 2 полностью заменят все 86 ед. Т-72М1, которые хранились со времен "Варшавского договора". При этом бронемашины будут поступать благодаря членству Чехии в НАТО. Речь идет о старых восстановленных Leopard 2A4: 28 ед. от компании Rheinmetall, 14-42 ед. от Германии. Кроме того, поступят новые Leopard 2A8, но это произойдет не раньше 2027 года, уточнило Hospodářské Noviny.

Напоминаем, 30 января издание Forbes показало танк ВСУ, который с 30 метров попал по двум БМП ВС РФ. 9 апреля украинские военные опубликовали видео с примером применения танков для прорыва в Белгородскую область РФ. Между тем в марте в репортаже "Армия TV" рассказали о первой партии бронеавтомобилей Inguar-3, которые вскоре поступят Силам обороны.