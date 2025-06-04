"Буде повторюватися": експерт прокоментував удар по Кримському мосту і розповів про труднощі таких атак

Служба безпеки України могла пошкодити найвразливішу ділянку Кримського мосту: руйнація, ймовірно, відбулася ближче до головної опори, де облаштовані "бонові загородження" і курсують судна. Атаки будуть здійснюватися й надалі, однак вони можуть поставати перед певними труднощами, пов'язаними з особливостями споруди, вважає ексречник Генштабу Владислав Селезньов.

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Таку думку посадовець висловив у коментарі для видання LIGA.net 3 червня.

Основною проблемою в атаках по Кримському мосту є те, що сама споруда є доволі міцною, вважає експерт. Він зазначає, що навіть пряме влучання ракети може не зруйнувати Кримський міст повністю саме через стійкість конструкції.

Однак такі випадки у світовій історії є непоодинокими. Селезньов навів приклад В'єтнамської війни: за його словами, у ті часи авіація США у В'єтнамі активно атакувала певний міст упродовж тривалого часу, однак через його міцність зруйнувати так і не змогла повністю.

Водночас експерт вважає, що Служба безпеки України, ймовірно, буде й надалі продовжувати атаки по Кримському мосту. Це важливо й з огляду на заяви американського генерала Бена Годжеса, який раніше розповідав про те, що удари по Кримському мосту допоможуть Україні повернути Крим назад.

Нагадаємо, що про це Годжес розповідав наприкінці травня, стверджуючи, що Україні не потрібно погоджуватися на мирну угоду, яка вимагатиме віддати території ворожій державі. Натомість американський генерал вважав за необхідне ізолювати півострів, що сприяло б поверненню Криму Україні.

Також Селезньов зазначив, що СБУ, ймовірно, вдалося атакувати найбільш вразливу ділянку мосту.

Атака по Кримському мосту: що відомо про наслідки

Варто зазначити, що удар по вразливій і важливій частині Кримського мосту підтвердили у ВМС України. Так, спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів в етері телемарафону 3 червня, що вибухи на Кримському мосту пошкодили конструктивно складну частину споруди.

Нагадаємо, сама атака відбулася вдень 3 червня: російські пабліки повідомили про вибухи в районі Кримського мосту, заявивши про удари морських дронів.

Також 3 червня видання dev.ua припустило, що удар по Кримському мосту могли завдати за допомогою українського дрона "Марічка".