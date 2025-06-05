Окупанти атакували "Шахедами" Прилуки та Харків: багато загиблих і поранених, серед них діти (фото)

Росіяни в ніч на 5 червня здійснили масову дронову атаку на Прилуки Чернігівського району та Харків. Серед загиблих від удару по Україні — однорічне немовля, ще чотири дитини дістали поранення. Усього відомо про 5 загиблих і понад 20 постраждалих.

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Про масований удар ворожих дронів по Прилуках розповів голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, окупанти вночі завдали по житловій забудові міста удару щонайменше шістьма безпілотниками типу "Герань".

Чаус попередньо повідомив про п'ятьох загиблих людей. Під завалами були знайдені тіла двох жінок й однорічної дитини. Також до медзакладів госпіталізували шістьох поранених.

На місці удару ворожих дронів в Прилуках працюють праовохоронці Фото: Національна поліція ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу Прилук 5 червня Фото: ДСНС

В Національній поліції Україні також повідомили про п'ятьох загиблих на Чернігівщині. Правоохоронці розповіли, що росіяни під час нічного обстрілу вбили родину: серед п'ятьох загиблих були 46-річна жителька Прилук, її дочка 1998 року народження та онук 2024 року.

"Жінок з дитиною знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених", — сказали в пресслужбі Нацполіції.

Від російської атаки на Прилуки 5 червня загинули 5 людей Фото: ДСНС Обстріл Прилук в ніч на 5 червня спричинив пожежі в житловому секторі Фото: ДСНС

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій так само доповіли, що серед п'ятьох загиблих внаслідок нічної атаки дронів на Прилуки є дитина віком 1 рік і 4 місяці, ще шість людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Влучання безпілотників спричинили масштабні пожежі в житловому секторі, зазначили рятувальники. Під час атаки було знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

Удар по Харкову — серед постраждалих 4 дитини

Також у ніч з 4 на 5 червня РФ вдарила ракетою по Харкову та атакувала місто безпілотниками. Під атакою опинився Слобідський район.

Міський голова Ігор Терехов станом на 3:00 повідомляв про шість ударів БПЛА, два з яких були прямими влучаннями в житлові багатоповерхові будинки.

За словами Терехова, один з безпілотників них не розірвався. Ще два влучили у квартиру на 17 поверсі багатоквартирного будинку та в другий поверх в іншій багатоповерхівці.

"Серед постраждалих дві дівчинки 13 років. Найстарішій постраждалій 93 роки", — розповідав міський голова.

У Слобідському районі Харкова "Шахед" влучив у багатоповерхівку Фото: ДСНС Уламки "Шахеда" пробили стіни в багатоповерхівці Фото: ДСНС

Пізніше Терехов уточнив, що в одній із квартир уламки "Шахеда" пробили стіни, а частина двигуна опинилася в коридорі.

"У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", — розповів голова Харкова.

За його словами, під час дронової атаки в Слобідському районі були пошкоджені 7 багатоповерхівок і вщент згоріли 4 автівки у дворах.

На 3 годину ночі було відомо про 13 постраждалих, серед яких — двоє дітей.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах", — зазначив Терехов.

Рятувальники працюють на місці удару ЗС РФ дронами по Харкову Фото: ДСНС ДСНС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу в Слобідському районі Харкова Фото: ДСНС

Пресслужба ДСНС станом на 6:44 розповіла, що під час ударів БПЛА по житловій забудові Слобідського району Харкова постраждали 17 людей, серед них — 4 дитини.

У пошкоджених будівлях виникли три пожежі: у квартирі на останньому поверсі 17-поверхового будинку, квартирі на другому поверсі іншої багатоповерхівки та в підвальному приміщенні п'ятиповерхівки. Також горіли 3 легкові авто.

Удар по Херсону

Херсонська обласна державна адміністрація 4 червня повідомляла про авіаційний удар. Окупанти зранку вдарили по центру Херсона. Станом на 7 ранку місцева влада повідомляла про одного постраждалого — вибухову травму дістав 74-річний чоловік. Його доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня окупанти вдарили по Харкову ракетами та дронами. Атака спричинила масштабні пожежі в промислових зонах міста.

Також вранці 4 червня РФ ударила по центру міста Суми. Місцева влада повідомляла про загиблих, серед поранених була 17-річна дитина.

Голова британського Міністерства оборони Джон Гілі 4 червня заявив, що російські інтенсивні обстріли по Україні триватимуть весь 2025 рік.