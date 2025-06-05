Оккупанты атаковали "Шахедами" Прилуки и Харьков: много погибших и раненых, среди них дети (фото)

Россияне в ночь на 5 июня совершили массовую дроновую атаку на Прилуки Черниговского района и Харьков. Среди погибших от удара по Украине — годовалый младенец, еще четыре ребенка получили ранения. Всего известно о 5 погибших и более 20 пострадавших.

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О массированном ударе вражеских дронов по Прилукам рассказал председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, оккупанты ночью нанесли по жилой застройке города удар по меньшей мере шестью беспилотниками типа "Герань".

Чаус предварительно сообщил о пяти погибших людях. Под завалами были найдены тела двух женщин и годовалого ребенка. Также в медучреждения госпитализировали шестерых раненых.

На месте удара вражеских дронов в Прилуках работают правоохранители Фото: Национальная полиция ГСЧС ликвидируют последствия обстрела Прилук 5 июня Фото: ГСЧС

В Национальной полиции Украины также сообщили о пяти погибших на Черниговщине. Правоохранители рассказали, что россияне во время ночного обстрела убили семью: среди пятерых погибших были 46-летняя жительница Прилук, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года.

"Женщин с ребенком нашли под завалами. Также есть информация о шести раненых", — сказали в пресс-службе Нацполиции.

От российской атаки на Прилуки 5 июня погибли 5 человек Фото: ГСЧС Обстрел Прилук в ночь на 5 июня вызвал пожары в жилом секторе Фото: ГСЧС

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям так же доложили, что среди пятерых погибших в результате ночной атаки дронов на Прилуки есть ребенок в возрасте 1 год и 4 месяца, еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Попадание беспилотников вызвали масштабные пожары в жилом секторе, отметили спасатели. Во время атаки были уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Удар по Харькову — среди пострадавших 4 ребенка

Также в ночь с 4 на 5 июня РФ ударила ракетой по Харькову и атаковала город беспилотниками. Под атакой оказался Слободской район.

Городской голова Игорь Терехов по состоянию на 3:00 сообщал о шести ударах БПЛА, два из которых были прямыми попаданиями в жилые многоэтажные дома.

По словам Терехова, один из беспилотников у них не разорвался. Еще два попали в квартиру на 17 этаже многоквартирного дома и во второй этаж в другой многоэтажке.

"Среди пострадавших две девочки 13 лет. Самой старой пострадавшей 93 года", — рассказывал городской голова.

В Слободском районе Харькова "Шахед" попал в многоэтажку Фото: ГСЧС Обломки "Шахеда" пробили стены в многоэтажке Фото: ГСЧС

Позже Терехов уточнил, что в одной из квартир обломки "Шахеда" пробили стены, а часть двигателя оказалась в коридоре.

"В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы", — рассказал глава Харькова.

По его словам, во время дроновой атаки в Слободском районе были повреждены 7 многоэтажек и полностью сгорели 4 машины во дворах.

На 3 часа ночи было известно о 13 пострадавших, среди которых — двое детей.

"Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам", — отметил Терехов.

Спасатели работают на месте удара ВС РФ дронами по Харькову Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидируют последствия вражеского обстрела в Слободском районе Харькова Фото: ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС по состоянию на 6:44 рассказала, что во время ударов БПЛА по жилой застройке Слободского района Харькова пострадали 17 человек, среди них — 4 ребенка.

В поврежденных зданиях возникли три пожара: в квартире на последнем этаже 17-этажного дома, квартире на втором этаже другой многоэтажки и в подвальном помещении пятиэтажки. Также горели 3 легковых авто.

Удар по Херсону

Херсонская областная государственная администрация 4 июня сообщала об авиационном ударе. Оккупанты утром ударили по центру Херсона. По состоянию на 7 утра местные власти сообщали об одном пострадавшем — взрывную травму получил 74-летний мужчина. Его доставила в больницу бригада экстренной медицинской помощи.

Напомним, в ночь на 4 июня оккупанты ударили по Харькову ракетами и дронами. Атака вызвала масштабные пожары в промышленных зонах города.

Также утром 4 июня РФ ударила по центру города Сумы. Местные власти сообщали о погибших, среди раненых был 17-летний ребенок.

Глава британского Министерства обороны Джон Гили 4 июня заявил, что российские интенсивные обстрелы по Украине будут продолжаться весь 2025 год.