"Серце ідентичності": від обстрілу Києва вночі постраждав Софійський собор (фото)

Під час ворожої нічної атаки 10 червня було пошкоджено вибуховою хвилею Софійський собор у Києві. Також від російського обстрілу постраждала Одеська кіностудія.

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Про наслідки обстрілу повідомив 10 червня у Facebook міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності", — написав урядовець.

Він розповів, що вибуховою хвилею було зруйновано карниз на головній апсиді собору (апсида — понижений виступ будівлі півкруглої форми). Точицький зазначив, що Софійський собор є пам'яткою ХІ століття національного значення.

Росіяни під час атаки на Київ 10 червня пошкодили апсиду Софійського собору Фото: Facebook / Mykola Tochytskyi

Також міністр повідомив про руйнування росіянами культурної спадщини Одеси. Під час нічної атаки 10 червня постраждала Одеська кіностудія. Пошкоджень зазнали павільйони, складські приміщення, декорації та автомобільний транспорт. Ворожим обстрілом повністю знищено декорації до фільму "Довженко" — байопіка про відомого українського режисера Олександра Довженка, одного з основоположників української кінематографії.

"Росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього", — зазначив Точицький.

Під час атаки вночі 10 червня росіяни пошкодили будівлі Одеської кіностудії Фото: Facebook / Mykola Tochytskyi

Нічна атака 10 червня: що відомо

ЗС РФ комбіновано атакували Київ ударними дронами та балістичними ракетами вночі 10 червня. Внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали Деснянський, Шевченківський, Оболонський, Дніпровський, Дарницький, Подільський, Голосіївський і Солом'янський райони столиці, міський голова Віталій Кличко повідомляв про 4 постраждалих.

Також росіяни після півночі 10 червня атакували "Шахедами" Одесу, зруйнували будівлю станції швидкої допомоги та житловий будинок. Повідомлялося про щонайменше одну загиблу і чотирьох поранених людей. міський голова Геннадій Труханов також повідомляв про пошкодження ворожим ударом адміністративної будівлі пологового будинку.