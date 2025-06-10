"Сердце идентичности": от обстрела Киева ночью пострадал Софийский собор (фото)

Во время вражеской ночной атаки 10 июня был поврежден взрывной волной Софийский собор в Киеве. Также от российского обстрела пострадала Одесская киностудия.

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О последствиях обстрела сообщил 10 июня в Facebook министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

"Этой ночью враг снова ударил в самое сердце нашей идентичности. Поврежден Софийский собор в Киеве — святыня, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности", — написал чиновник.

Он рассказал, что взрывной волной был разрушен карниз на главной апсиде собора (апсида — пониженный выступ здания полукруглой формы). Точицкий отметил, что Софийский собор является памятником ХІ века национального значения.

Россияне во время атаки на Киев 10 июня повредили апсиду Софийского собора Фото: Facebook / Mykola Tochytskyi

Также министр сообщил о разрушении россиянами культурного наследия Одессы. Во время ночной атаки 10 июня пострадала Одесская киностудия. Повреждения получили павильоны, складские помещения, декорации и автомобильный транспорт. Вражеским обстрелом полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко" — байопика об известном украинском режиссере Александре Довженко, одном из основоположников украинской кинематографии.

"Россия воюет не только с нашими городами — она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего", — отметил Точицкий.

Во время атаки ночью 10 июня россияне повредили здания Одесской киностудии Фото: Facebook / Mykola Tochytskyi

Ночная атака 10 июня: что известно

ВС РФ комбинированно атаковали Киев ударными дронами и баллистическими ракетами ночью 10 июня. В результате вражеского удара повреждения получили Деснянский, Шевченковский, Оболонский, Днепровский, Дарницкий, Подольский, Голосеевский и Соломенский районы столицы, городской голова Виталий Кличко сообщал о 4 пострадавших.

Также россияне после полуночи 10 июня атаковали "Шахедами" Одессу, разрушили здание станции скорой помощи и жилой дом. Сообщалось о по меньшей мере одной погибшей и четырех раненых людей. Городской голова Геннадий Труханов также сообщал о повреждении вражеским ударом административного здания роддома.