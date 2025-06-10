"Кадирівець" у Суджі стріляв з РПГ по будинку біля храму: після цього він загинув у ДТП (відео)

Російські військкори поширили відео, на якому, як стверджується, військовий РФ в Суджі Курської області задля розваги стріляє з гранатомета по цивільній будівлі поруч із православним храмом.

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Відео опублікував ввечері 9 червня російський Z-канал у Telegram "Воевода Вещает".

На кадрах можна побачити, як чоловік у військовій формі ЗС РФ з нашивкою ВП (військова поліція) на рукаві робить постріл з гранатомета по цивільній будівлі, за якою видно вежу православного храму. Адмін Z-каналу припустив, що на відео зафільмовано "розваги" бійця військової комендатури в Суджі.

На відео чути вигуки "Ахмат — сила". Місцевий паблік "Пепел Курск" писав, що будинок в Суджі розстріляв з гранатомета РПГ-22 боєць спецпідрозділу "Ахмат". За геолокацією адміни пабліка визначили, що відео було знято на вулиці Карла Маркса, а військовий стріляв у напрямку храму Трійці Живоначальної.

Російський паблік визначив місце, де було знято відео пострілу з гранатомета в Суджі Фото: Пепел

Командир спеціального загону "Ахмат" Апті Алаудінов заперечив, що в бік церкви стріляв боєць його підрозділу, та зазначив, що військові на відео говорять не чеченською мовою.

Військовий РФ з Суджі загинув у ДТП

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн відреагував на поширений ролик з "кадирівцем" і заявив, що звернувся за інформацією до органів військового управління та військової прокуратури. За його словами, з'ясувалося, що на відео стріляє з гранатомета по цивільній інфраструктурі та ледь не влучає в православний храм молодший сержант 158-ї військової комендатури, який нещодавно загинув в автотрощі.

"І за свої дії він уже відповість на іншому суді: на початку червня молодший сержант загинув у ДТП, уникаючи переслідування Державтоінспекції", — написав Хінштейн.

Військовий, що стріляв з гранатомета по будинку в Суджі, загинув у ДТП Фото: Telegram

ЗСУ вийшли з Суджі в березні

Генеральний штаб повідомив про повне виведення ЗСУ із Суджі 16 березня 2025 року. Про відхід українських підрозділів свідчили опубліковані Генштабом мапи бойових дій.

Бійці ЗСУ розповіли про відхід з-під Курська агентству BBC. Деяким українським військовим доводилося йти пішки 10-15 км, ховаючись від російських ударних дронів.

Прокремлівський блогер Патрік Ланкастер після виходу ЗСУ з міста опублікував відео короткої розмови, в якому жителька Суджі розповіла правду про ставлення українських бійців до місцевих жителів. Жінка розповіла, що ніякого насильства з боку українських військових не було, і вони допомагали місцевим з їжею та водою.

Український журналіст Андрій Цаплієнко 21 березня повідомляв, що "кадирівці" в Козачій Локні Курської області розстріляли полонених бійців ЗСУ.