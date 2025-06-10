"Кадыровец" в Судже стрелял из РПГ по дому возле храма: после этого он погиб в ДТП (видео)
Российские военные распространили видео, на котором, как утверждается, военный РФ в Судже Курской области ради развлечения стреляет из гранатомета по гражданскому зданию рядом с православным храмом.
Видео опубликовал вечером 9 июня российский Z-канал в Telegram "Воевода Вещает".
На кадрах можно увидеть, как мужчина в военной форме ВС РФ с нашивкой ВП (военная полиция) на рукаве делает выстрел из гранатомета по гражданскому зданию, за которым видна башня православного храма. Админ Z-канала предположил, что на видео сняты "развлечения" бойца военной комендатуры в Судже.
На видео слышны выкрики "Ахмат — сила". Местный паблик "Пепел Курск" писал, что дом в Судже расстрелял из гранатомета РПГ-22 боец спецподразделения "Ахмат". По геолокации админы паблика определили, что видео было снято на улице Карла Маркса, а военный стрелял в направлении храма Троицы Живоначальной.
Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов отрицал, что в сторону церкви стрелял боец его подразделения, и отметил, что военные на видео говорят не на чеченском языке.
Военный РФ из Суджи погиб в ДТП
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на распространенный ролик с "кадыровцем" и заявил, что обратился за информацией в органы военного управления и военную прокуратуру. По его словам, выяснилось, что на видео стреляет из гранатомета по гражданской инфраструктуре и едва не попадает в православный храм младший сержант 158-й военной комендатуры, который недавно погиб в автокатастрофе.
"И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, избегая преследования Госавтоинспекции", — написал Хинштейн.
ВСУ вышли из Суджи в марте
Генеральный штаб сообщил о полном выводе ВСУ из Суджи 16 марта 2025 года. Об уходе украинских подразделений свидетельствовали опубликованные Генштабом карты боевых действий.
Бойцы ВСУ рассказали об отходе из-под Курска агентству BBC. Некоторым украинским военным приходилось идти пешком 10-15 км, прячась от российских ударных дронов.
Прокремлевский блогер Патрик Ланкастер после выхода ВСУ из города опубликовал видео короткого разговора, в котором жительница Суджи рассказала правду об отношении украинских бойцов к местным жителям. Женщина рассказала, что никакого насилия со стороны украинских военных не было, и они помогали местным с едой и водой.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко 21 марта сообщал, что "кадыровцы" в Казачьей Локне Курской области расстреляли пленных бойцов ВСУ.