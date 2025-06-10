"Кадыровец" в Судже стрелял из РПГ по дому возле храма: после этого он погиб в ДТП (видео)

Российские военные распространили видео, на котором, как утверждается, военный РФ в Судже Курской области ради развлечения стреляет из гранатомета по гражданскому зданию рядом с православным храмом.

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Видео опубликовал вечером 9 июня российский Z-канал в Telegram "Воевода Вещает".

На кадрах можно увидеть, как мужчина в военной форме ВС РФ с нашивкой ВП (военная полиция) на рукаве делает выстрел из гранатомета по гражданскому зданию, за которым видна башня православного храма. Админ Z-канала предположил, что на видео сняты "развлечения" бойца военной комендатуры в Судже.

На видео слышны выкрики "Ахмат — сила". Местный паблик "Пепел Курск" писал, что дом в Судже расстрелял из гранатомета РПГ-22 боец спецподразделения "Ахмат". По геолокации админы паблика определили, что видео было снято на улице Карла Маркса, а военный стрелял в направлении храма Троицы Живоначальной.

Российский паблик определил место, где было снято видео выстрела из гранатомета в Судже Фото: Пепел

Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов отрицал, что в сторону церкви стрелял боец его подразделения, и отметил, что военные на видео говорят не на чеченском языке.

Военный РФ из Суджи погиб в ДТП

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на распространенный ролик с "кадыровцем" и заявил, что обратился за информацией в органы военного управления и военную прокуратуру. По его словам, выяснилось, что на видео стреляет из гранатомета по гражданской инфраструктуре и едва не попадает в православный храм младший сержант 158-й военной комендатуры, который недавно погиб в автокатастрофе.

"И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, избегая преследования Госавтоинспекции", — написал Хинштейн.

Военный, стрелявший из гранатомета по дому в Судже, погиб в ДТП Фото: Telegram

ВСУ вышли из Суджи в марте

Генеральный штаб сообщил о полном выводе ВСУ из Суджи 16 марта 2025 года. Об уходе украинских подразделений свидетельствовали опубликованные Генштабом карты боевых действий.

Бойцы ВСУ рассказали об отходе из-под Курска агентству BBC. Некоторым украинским военным приходилось идти пешком 10-15 км, прячась от российских ударных дронов.

Прокремлевский блогер Патрик Ланкастер после выхода ВСУ из города опубликовал видео короткого разговора, в котором жительница Суджи рассказала правду об отношении украинских бойцов к местным жителям. Женщина рассказала, что никакого насилия со стороны украинских военных не было, и они помогали местным с едой и водой.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко 21 марта сообщал, что "кадыровцы" в Казачьей Локне Курской области расстреляли пленных бойцов ВСУ.