Лікувалися в Гомелі: ЗМІ ідентифікували сотні окупантів, поранених при спробі захопити Київ (фото)

Журналісти-розслідувачі змогли ідентифікувати 898 солдатів, причетних до воєнних злочинів ЗС РФ у Бучі, Ірпені, Бородянці, Ворзелі й інших населених пунктах Київської області, проаналізувавши список поранених, доставлених до лікарні Гомеля у Білорусі.

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Причетних до злочинів у Київській області окупантів встановили журналісти проєкту "Схеми" української служби "Радіо Свобода" та російської служби "Радіо Cвобода" разом із Білоруським розслідувальним центром, за підтримки спільноти українських гакерів KibOrg.

Список поранених журналісти отримали з бази даних Головного військово-медичного управління Міністерства оборони Росії.

Воєнні злочини ЗС РФ: на Київщині діяли "елітні" підрозділи

З'ясувалося, що в білоруських медзакладах лікували поранених російських солдатів, участь яких у спробі наступу на Київ у березні 2022 року ще не була документально підтверджена. Зокрема до лікарень Гомеля потрапили 16 військовослужбовців підрозділів "сил спеціальних операцій" і спецпризначенці Головного управління Генерального штабу РФ (ГРУ), які в Росії вважаються елітними

Серед ідентифікованих журналістами ймовірно причетних до вбивств цивільних людей у Київській області окупантів є командир шостої роти 234 десантно-штурмового полку зі Пскова Олександр Квітко з позивним "Шкіпер".

Командир шостої роти 234 ДШП Олександр Квітко дістав поранення під час спроби наступу на Київ Фото: Радіо Свобода

Квітко брав участь у захоплені Бучі, а 28 березня 2022 року потрапив до лікарні в Гомелі з осколковими пораненнями в шию, руку, гомілку та сідницю. Місцевий житель після звільнення Бучі також знайшов рукописний список поранених бійців шостої роти 234 псковського полку, в якому першим вказано прізвище Квітка.

Прізвище Квітка вказано в списку поранених у Бучі бійців шостої роти 234 псковського полку Фото: Радіо Свобода

За словами очевидців, "Шкіпер" міг бути причетним до вбивства у Бучі пенсіонерки Алли Мінаєвої, яку після звільнення міста знайшли мертвою в її будинку. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стало вогнепальне поранення голови, зазначають журналісти.

Також у спробі захопити столицю України брали участь десантники ще чотирьох дивізій і декількох бригад. Отримані розслідувачами документи вказують на їхню спільну участь у спробі захоплення Києва.

Зокрема захопити аеропорт Гостомеля намагалася 31-а окрема гвардійська десантно-штурмова бригада з міста Ульяновськ. Згідно з витоком даних, у Білорусі лікувалися 74 поранених бійців цієї бригади, серед яких був на той час 21-річний Роман Зязін з пораненням обличчя та відкритим переломом нижньої щелепи. За даними журналістів, після лікування він не повернувся на війну проти України та став курсантом воєнного інституту фізкультури. Його можна було побачити у фільмі телеканалу "Звезда", що належить Міноборони Росії.

Військовий, що брав участь у спробі захоплення Києва, знявся у пропагандистському фільмі на каналі Міноборони РФ Фото: Радіо Свобода

До воєнних злочинів на Київщині причетна Росгвардія

Згідно з даними про пацієнтів лікарень Гостомеля, в них лікувалися 68 військовослужбовців з управління Росгвардії по Кемеровській області — Кузбасу. У спробі захопити Київ брали участь створений для боротьби з організованою злочинністю та тероризмом загін швидкого реагування СОБР і загін поліції особливого призначення ОМОН.

Серед поранених у боях на Київщині журналісти ідентифікували лейтенанта поліції Олексія Артамонова, який поступив до білоруської лікарні 1 березня з осколковими пораненнями та переломами кісток. На полі бою українські військові знайшли його водійське посвідчення та дозвіл на носіння вогнепальної зброї.

На Київщині знайшли документи лейтенанта російської поліції Олексія Артамонова Фото: Радіо Свобода

Також місцеві мешканці в Гостомелі знайшли посвідчення сержанта Івана Дюканова — росгвардієць потрапив до лікарні у Білорусі того ж дня з черепно-мозковою травмою та забоєм.

В спробі захопити Київ брали участь росгвардійці Фото: Радіо Свобода

У списку поранених, що потрапили до Гомеля 6 березня, журналісти знайшли також ОМОНівців Андрія Леонова з черепно-мозковою травмою та контузією та Андрія Хітрова з осколковим наскрізним пораненням лівої гомілки. В Гостомелі були знайдені їхні загублені документи.

Журналісти зазначили, що саме ОМОНівців Кемеровської області звинувачують у розстрілах цивільних жителів Гостомеля 25 лютого 2022 року.

Злочини ЗС РФ у Київській області: ЗМІ ідентифікували окупантів з Бурятії

Розслідувачі ідентифікували близько 70 російських військових з Бурятії, що брали участь у спробі захопити Київ у складі 5-ї танкової та 37-ї мотострілецької бригад. За інформацією української поліції, ці дві бригади в березні 2022 року контролювали частину автодороги Київ-Чоп і розстрілювали автівки цивільних, що намагалися виїхати далі від бойових дій.

У знайденому біля Житомирської траси списку поранених журналісти виявили імена Зоріка Зигбіна, Мунко-Жаргала Жалмаєва та Дмитра Терентьєва з 5-ї танкової бригади Улан-Уде — вони фігурують також у списках пацієнтів гостомельської лікарні, куди потрапили з пораненнями у березні 2022 року.

Воєнні злочини ЗС РФ на Київщині: що відомо

Заступниця міністра оборони заявила про те, що Буча, Ірпінь, Гостомель і загалом уся Київська область звільнена від окупантів, 2 квітня 2022 року. Журналіст Дмитро Комаров, який зайшов до Бучі разом із військовими розповідав, що в місті багато тіл убитих росіянами мирних жителів лежали просто на вулицях.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомляв, що військові РФ у Бучі зв'язували цивільним людям руки та розстрілювали їх з потилиці, деяким із жертв було лише 14 років.

На той час генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначала, що в Київській області ситуація щодо людських жертв найгірша в Бородянці. Також відомство опрацьовувало численні інциденти, що сталися в Ірпені, Бучі та Ворзелі. Загалом З 24 лютого по 4 квітня 2022 року Офіс генерального прокурора отримав понад 7 тисяч звернень про воєнні злочини ЗС РФ.

До третьої річниці звільнення Бучі від окупантів 31 березня 2025 року в Національній поліції України розповіли про стан розслідування воєнних злочинів ЗС РФ. За останній рік правоохоронцям вдалося ідентифікувати понад 100 російських загарбників, що були причетні до вбивств та воєнних злочинів проти цивільних у Бучі.