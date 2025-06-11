Лечились в Гомеле: СМИ идентифицировали сотни оккупантов, раненых при попытке захватить Киев (фото)

Журналисты-расследователи смогли идентифицировать 898 солдат, причастных к военным преступлениям ВС РФ в Буче, Ирпене, Бородянке, Ворзеле и других населенных пунктах Киевской области, проанализировав список раненых, доставленных в больницу Гомеля в Беларуси.

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Причастных к преступлениям в Киевской области оккупантов установили журналисты проекта "Схемы" украинской службы "Радио Свобода" и российской службы "Радио Свобода" вместе с Белорусским расследовательским центром, при поддержке сообщества украинских гакеров KibOrg.

Список раненых журналисты получили из базы данных Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России.

Военные преступления ВС РФ: на Киевщине действовали "элитные" подразделения

Выяснилось, что в белорусских медучреждениях лечили раненых российских солдат, участие которых в попытке наступления на Киев в марте 2022 года еще не было документально подтверждено. В частности, в больницы Гомеля попали 16 военнослужащих подразделений "сил специальных операций" и спецназовцы Главного управления Генерального штаба РФ (ГРУ), которые в России считаются элитными

Среди идентифицированных журналистами вероятно причастных к убийствам гражданских людей в Киевской области оккупантов есть командир шестой роты 234 десантно-штурмового полка из Пскова Александр Квитко с позывным "Шкипер".

Командир шестой роты 234 ДШП Александр Квитко получил ранение во время попытки наступления на Киев Фото: Радио Свобода

Квитко участвовал в захвате Бучи, а 28 марта 2022 года попал в больницу в Гомеле с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу. Местный житель после освобождения Бучи также нашел рукописный список раненых бойцов шестой роты 234 псковского полка, в котором первой указана фамилия Квитко.

Фамилия Квитка указана в списке раненых в Буче бойцов шестой роты 234 псковского полка Фото: Радио Свобода

По словам очевидцев, "Шкипер" мог быть причастен к убийству в Буче пенсионерки Аллы Минаевой, которую после освобождения города нашли мертвой в ее доме. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стало огнестрельное ранение головы, отмечают журналисты.

Также в попытке захватить столицу Украины участвовали десантники еще четырех дивизий и нескольких бригад. Полученные расследователями документы указывают на их совместное участие в попытке захвата Киева.

В частности захватить аэропорт Гостомель пыталась 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск. Согласно утечке данных, в Беларуси лечились 74 раненых бойцов этой бригады, среди которых был в то время 21-летний Роман Зязин с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти. По данным журналистов, после лечения он не вернулся на войну против Украины и стал курсантом военного института физкультуры. Его можно было увидеть в фильме телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны России.

Военный, участвовавший в попытке захвата Киева, снялся в пропагандистском фильме на канале Минобороны РФ Фото: Радио Свобода

К военным преступлениям на Киевщине причастна Росгвардия

Согласно данным о пациентах больниц Гостомеля, в них лечились 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу. В попытке захватить Киев участвовали созданный для борьбы с организованной преступностью и терроризмом отряд быстрого реагирования СОБР и отряд полиции особого назначения ОМОН.

Среди раненых в боях на Киевщине журналисты идентифицировали лейтенанта полиции Алексея Артамонова, который поступил в белорусскую больницу 1 марта с осколочными ранениями и переломами костей. На поле боя украинские военные нашли его водительское удостоверение и разрешение на ношение огнестрельного оружия.

На Киевщине нашли документы лейтенанта российской полиции Алексея Артамонова Фото: Радио Свобода

Также местные жители в Гостомеле нашли удостоверение сержанта Ивана Дюканова — росгвардеец попал в больницу в Беларуси в тот же день с черепно-мозговой травмой и ушибом.

В попытке захватить Киев участвовали росгвардейцы Фото: Радио Свобода

В списке раненых, попавших в Гомель 6 марта, журналисты нашли также ОМОНовцев Андрея Леонова с черепно-мозговой травмой и контузией и Андрея Хитрова с осколочным сквозным ранением левой голени. В Гостомеле были найдены их утерянные документы.

Журналисты отметили, что именно ОМОНовцев Кемеровской области обвиняют в расстрелах гражданских жителей Гостомеля 25 февраля 2022 года.

Преступления ВС РФ в Киевской области: СМИ идентифицировали оккупантов из Бурятии

Расследователи идентифицировали около 70 российских военных из Бурятии, участвовавших в попытке захватить Киев в составе 5-й танковой и 37-й мотострелковой бригад. По информации украинской полиции, эти две бригады в марте 2022 года контролировали часть автодороги Киев-Чоп и расстреливали машины гражданских, которые пытались уехать дальше от боевых действий.

В найденном возле Житомирской трассы списке раненых журналисты обнаружили имена Зорика Зигбина, Мунко-Жаргала Жалмаева и Дмитрия Терентьева из 5-й танковой бригады Улан-Удэ — они фигурируют также в списках пациентов гостомельской больницы, куда попали с ранениями в марте 2022 года.

Военные преступления ВС РФ на Киевщине: что известно

Заместитель министра обороны заявила о том, что Буча, Ирпень, Гостомель и вообще вся Киевская область освобождена от оккупантов, 2 апреля 2022 года. Журналист Дмитрий Комаров, который зашел в Бучу вместе с военными рассказывал, что в городе много тел убитых россиянами мирных жителей лежали прямо на улицах.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщал, что военные РФ в Буче связывали гражданским людям руки и расстреливали их с затылка, некоторым из жертв было всего 14 лет.

В то время генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечала, что в Киевской области ситуация по человеческим жертвам хуже всего в Бородянке. Также ведомство прорабатывало многочисленные инциденты, произошедшие в Ирпене, Буче и Ворзеле. Всего с 24 февраля по 4 апреля 2022 года Офис генерального прокурора получил более 7 тысяч обращений о военных преступлениях ВС РФ.

К третьей годовщине освобождения Бучи от оккупантов 31 марта 2025 года в Национальной полиции Украины рассказали о состоянии расследования военных преступлений ВС РФ. За последний год правоохранителям удалось идентифицировать более 100 российских захватчиков, которые были причастны к убийствам и военным преступлениям против гражданских в Буче.