Тендер на 30 мільйонів: НГУ на Сумщині хоче закупити щити для розгону мітингів, — Prozorro

Національна гвардія України в Сумській області, де активізувався наступ РФ, оголосила тендер на закупівлю протиударних щитів для розгону демонстрантів на понад 30 мільйонів гривень.

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Інформацію про тендер можна побачити в електронній системі закупівель Prozorro.

Тендер було оголошено 6 червня, пропозиції прийматимуться до 17 червня. Замовником є військова частина 2276 Національної гвардії України, що знаходиться в селі Климентове Охтирського району Сумської області. Очікувана вартість 5 000 щитів для розгону мітингів — 30 750 000 грн.

НГУ в Сумській області планує закупити 5 000 протиударних щитів за 30 750 000 грн Фото: скриншот

У травні ця військова частина також проводила закупівлю гумових кийків. Очікувана вартість становила 2 916 050 грн. За його результатами 28 травня було укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю "Укроборонекспорт" на постачання 5 000 кийків за 2 700 000 грн (по 540 грн за штуку).

На Сумщині військова частина НГУ закуповувала гумові кийки за майже 3 млн грн Фото: скриншот

На момент публікації матеріалу в Національній гвардії України не давали офіційних коментарів щодо закупівлі.

Наступ РФ на Суми: що відомо

Аналітики DeepState 10 червня повідомляли, що росіянам вдалося просунутись в Сумській області поблизу Юнаківки.

Ситуація на Сумському напрямку станом на 10 червня за даними аналітиків DeepState Фото: скриншот

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