Тендер на 30 миллионов: НГУ на Сумщине хочет закупить щиты для разгона митингов, — Prozorro

Национальная гвардия Украины в Сумской области, где активизировалось наступление РФ, объявила тендер на закупку противоударных щитов для разгона демонстрантов на более 30 миллионов гривен.

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Информацию о тендере можно увидеть в электронной системе закупок Prozorro.

Тендер был объявлен 6 июня, предложения будут приниматься до 17 июня. Заказчиком является военная часть 2276 Национальной гвардии Украины, находящаяся в селе Климентово Ахтырского района Сумской области. Ожидаемая стоимость 5 000 щитов для разгона митингов — 30 750 000 грн.

НГУ в Сумской области планирует закупить 5 000 противоударных щитов за 30 750 000 грн Фото: скриншот

В мае эта воинская часть также проводила закупку резиновых дубинок. Ожидаемая стоимость составляла 2 916 050 грн. По его результатам 28 мая был заключен договор с обществом с ограниченной ответственностью "Укроборонэкспорт" на поставку 5 000 дубинок за 2 700 000 грн (по 540 грн за штуку).

На Сумщине воинская часть НГУ закупала резиновые дубинки за почти 3 млн грн Фото: скриншот

На момент публикации материала в Национальной гвардии Украины не давали официальных комментариев по закупке.

Наступление РФ на Сумы: что известно

Аналитики DeepState 10 июня сообщали, что россиянам удалось продвинуться в Сумской области вблизи Юнаковки.

Ситуация на Сумском направлении по состоянию на 10 июня по данным аналитиков DeepState Фото: скриншот

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая 9 июня заявляла, что оккупанты быстро продвигаются в Сумской области, потому что генералы и местные администрации "так списывают имущество".

Журналисты "Суспільного" 8 июня рассказывали, что на Сумщине люди отказываются эвакуироваться из 10-километровой зоны возле границы, потому что боятся мобилизации.