Критична прогалина в кінці літа: як Україна відшукає зброю без допомоги США, — Bild

Сполучені Штати Америки підтвердили частковий мораторій на постачання зброї Україні й таким чином погіршились можливості збиття балістики Російської Федерації, яка б'є по мирних містах. Крім того, українські Збройні сили не зможуть застосовувати ракети AIM-7 для знешкодження "Шахедів" та високоточні боєприпаси GMLRS — для ударів по російських позиціях.

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Протягом найближчих двох місяців Україна, ймовірно, вичерпає запаси зброї, якою захищалась від ударів РФ, розповіло німецьке медіа Bild. Аналітики вважають, що Європа спробує задовольнити потреби у деяких видах боєприпасів, але не встигне повністю закрити прогалину,

Bild написало, що заборона президента США Дональда Трампа на постачання зброї може "зламати Україні шию". У статті наголошується, що особливо важкою буде відсутність ракет Patriot. У червні активність комбінованих ударів зросла на 36,8%, а росіяни й надалі нищитимуть цивільну інфраструктуру та будинки. Нестача інших видів озброєння ускладнить "стабілізацію фронту від російських атак", ідеться у статті.

"Зупинка ракет PAC3 є особливо драматичною: наразі це єдині ракети, за допомогою яких балістичні ракети Путіна могли бути надійно перехоплені системами Patriot", — зауважило медіа.

На думку військового експерта Карла Масала з Університету Бундесверу, запасів України вистачить до кінця літа, Європа спробує допомогти, але все ж станеться пауза у наданні засобів ураження.

"Українських поставок вистачить до кінця літа, після чого ситуація стане критичною. Може виникнути критична прогалина, поки Європа не спробує її якось заповнити", — навело медіа слова Масала.

Інший співрозмовник Bild, Ніко Ланге (експерт з Мюнхенської конференції з безпеки), зауважив, що європейці сподівались на продовження допомоги США, якщо вийде зберегти "дружбу з Трампом". Однак, не дивлячись на "дружбу", Трамп "ніколи не мав наміру" зберегти підтримку України, ідеться у статті Bild.

Допомога США — деталі

Зазначимо, 2 липня видання Politico та NBC News повідомили про зупинку надання допомоги США Україні й про те, що з півдороги завернули зброю, яка прямувала до українського кордону. Згодом у Білому домі підтвердили, що є рішення про проведення аудиту арсеналів Пентагону та допомоги, яка надається іншим країнам. З одного боку, у Вашингтоні говорили про можливий дефіцит на складах, а з іншого — запевняли американців, що завдяки Трампу вони у повній безпеці.

В Україні відреагували на інформацію про припинення допомоги США. Міністерство оборони України заявило, що Білий дім не повідомляв ні про мораторій, ні про зміну графіків постачання. Урядовці заявили, що зробили запит на телефонну розмову, щоб з'ясувати реальну ситуацію.

Тим часом з'явився коментар радника глави офісу президента Михайла Подоляка на каналі FREEDOM. Посадовець заявив, що постачання техніки "іде", при цьому тривають важкі переговори з американською стороною. З його слів, є сподівання на отримання зброї на комерційній основі.

Нагадуємо, Фокус розпитав експертів про наслідки припинення допомоги США.