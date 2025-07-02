Критический пробел в конце лета: как Украина отыщет оружие без помощи США, — Bild

Соединенные Штаты Америки подтвердили частичный мораторий на поставки оружия Украине и таким образом ухудшились возможности сбивания баллистики Российской Федерации, которая бьет по мирным городам. Кроме того, украинские Вооруженные силы не смогут применять ракеты AIM-7 для обезвреживания "Шахедов" и высокоточные боеприпасы GMLRS — для ударов по российским позициям.

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В течение ближайших двух месяцев Украина, вероятно, исчерпает запасы оружия, которым защищалась от ударов РФ, рассказало немецкое медиа Bild. Аналитики считают, что Европа попытается удовлетворить потребности в некоторых видах боеприпасов, но не успеет полностью закрыть пробел,

Bild написало, что запрет президента США Дональда Трампа на поставки оружия может "сломать Украине шею". В статье отмечается, что особенно тяжелым будет отсутствие ракет Patriot. В июне активность комбинированных ударов выросла на 36,8%, а россияне и в дальнейшем будут уничтожать гражданскую инфраструктуру и дома. Недостаток других видов вооружения усложнит "стабилизацию фронта от российских атак", говорится в статье.

"Остановка ракет PAC3 является особенно драматичной: пока это единственные ракеты, с помощью которых баллистические ракеты Путина могли быть надежно перехвачены системами Patriot", — отметило медиа.

По мнению военного эксперта Карла Масала из Университета Бундесвера, запасов Украины хватит до конца лета, Европа попытается помочь, но все же произойдет пауза в предоставлении средств поражения.

"Украинских поставок хватит до конца лета, после чего ситуация станет критической. Может возникнуть критический пробел, пока Европа не попытается его как-то заполнить", — привело медиа слова Масала.

Другой собеседник Bild, Нико Ланге (эксперт Мюнхенской конференции по безопасности), отметил, что европейцы надеялись на продолжение помощи США, если получится сохранить "дружбу с Трампом". Однако, несмотря на "дружбу", Трамп "никогда не намеревался" сохранить поддержку Украины, говорится в статье Bild.

Помощь США — детали

Отметим, 2 июля издания Politico и NBC News сообщили об остановке помощи США Украине и о том, что с полпути завернули оружие, которое направлялось к украинской границе. Позже в Белом доме подтвердили, что есть решение о проведении аудита арсеналов Пентагона и помощи, которая предоставляется другим странам. С одной стороны, в Вашингтоне говорили о возможном дефиците на складах, а с другой — уверяли американцев, что благодаря Трампу они в полной безопасности.

В Украине отреагировали на информацию о прекращении помощи США. Министерство обороны Украины заявило, что Белый дом не сообщал ни о моратории, ни об изменении графиков поставок. Чиновники заявили, что сделали запрос на телефонный разговор, чтобы выяснить реальную ситуацию.

Между тем появился комментарий советника главы офиса президента Михаила Подоляка на канале FREEDOM. Чиновник заявил, что поставки техники "идут", при этом продолжаются тяжелые переговоры с американской стороной. По его словам, есть надежда на получение оружия на коммерческой основе.

Напоминаем, Фокус расспросил экспертов о последствиях прекращения помощи США.