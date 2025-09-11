"Загрози ближче, ніж здається": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді звернувся до польського народу після масового вторгнення "Шахедів" 10 вересня. Він попередив, що російська загроза є ближчою, ніж здається.

"Мадяр" опублікував допис у своєму Telegram-каналі, в якому попередив, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські спеціалісти передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

"Загрози ближче, ніж здається. Безкарність на фоні "схвильованості" та нерішучості лише покращує appetitus війни. Питання часу, а не ймовірностей", — написав Бровді.

На його думку, тепер протистояння "Шахедам" стало питанням спільного простору безпеки.

Командувач СБС звернувся до народу Польщі з повідомленням, що за дорученням президента України спеціалісти, пілоти та оператори безпілотних літальних апаратів ЗСУ передадуть польським військовослужбовцям весь свій досвід і експертизу щодо боротьби з російськими дронами.

"Ми глибше в цьому питанні, ніж хто інший, з причини щоденної дотичності. Хоча і поки не досконалі — часу мало", — зазначив "Мадяр".

Він нагадав, що пів року тому у Європі та Україні не надто вірили в те, що РФ запускатиме по 500 "Шахедів" на добу, проте зараз це стало реальністю.

Наприкінець "Мадяр" процитував допис президента США Дональда Трампа про нічну атаку ЗС РФ на Польщу.

"Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Починається!" — написав американський лідер.

Командувач СБС ЗСУ пообіцяв поділитися досвідом з польськими військовими після вторгнення російських БпЛА до Польщі Фото: скриншот

Російські дрони в Польщі: деталі вторгнення

Польща вперше збивала "Шахеди", які порушили її повітряний простір під час масованої атаки РФ на Україну, в ніч на 10 вересня.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що ППО Польщі спільно із союзниками по НАТО збили 4 з 19 дронів, більшість із яких залетіли з Білорусі. Він також називав вторгнення "Шахедів" до Польщі "провокацією".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Варшаві допомогу в розбудові системи оповіщення та захисту від російських БпЛА, а також пообіцяв надати необхідну інформацію для розслідування.

Інформаційне агентство Reuters розповідало, що один із російських дронів влетів у будинок поляків у Вириках, коли вони дивилися новини про атаку БпЛА.