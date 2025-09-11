"Угрозы ближе, чем кажется": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди обратился к польскому народу после массового вторжения "Шахедов" 10 сентября. Он предупредил, что российская угроза ближе, чем кажется.

"Мадяр" опубликовал сообщение в своем Telegram-канале, в котором предупредил, что без наказания Россия продолжит свои атаки. Он отметил, что украинские специалисты передадут полякам свой опыт борьбы с "Шахедами".

"Угрозы ближе, чем кажется. Безнаказанность на фоне "взволнованности" и нерешительности только улучшает appetitus войны. Вопрос времени, а не вероятностей", — написал Бровди.

По его мнению, теперь противостояние "Шахедам" стало вопросом общего пространства безопасности.

Командующий СБС обратился к народу Польши с сообщением, что по поручению президента Украины специалисты, пилоты и операторы беспилотных летательных аппаратов ВСУ передадут польским военнослужащим весь свой опыт и экспертизу по борьбе с российскими дронами.

"Мы глубже в этом вопросе, чем кто другой, по причине ежедневного соприкосновения. Хотя и пока не совершенны — времени мало", — отметил "Мадяр".

Он напомнил, что полгода назад в Европе и Украине не слишком верили в то, что РФ будет запускать по 500 "Шахедов" в сутки, однако сейчас это стало реальностью.

В конце "Мадьяр" процитировал сообщение президента США Дональда Трампа о ночной атаке ВС РФ на Польшу.

"Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинается!" — написал американский лидер.

Командующий СБС ВСУ пообещал поделиться опытом с польскими военными после вторжения российских БПЛА в Польшу Фото: скриншот

Польша впервые сбивала "Шахеды", которые нарушили ее воздушное пространство во время массированной атаки РФ на Украину, в ночь на 10 сентября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ПВО Польши совместно с союзниками по НАТО сбили 4 из 19 дронов, большинство из которых залетели из Беларуси. Он также называл вторжение "Шахедов" в Польшу "провокацией".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве помощь в развитии системы оповещения и защиты от российских БПЛА, а также пообещал предоставить необходимую информацию для расследования.

Информационное агентство Reuters рассказывало, что один из российских дронов влетел в дом поляков в Вырыках, когда они смотрели новости об атаке БПЛА.