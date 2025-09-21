США заявили про підтримку союзників: Трамп відповів на питання про оборону Балтії та Польщі

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Вашингтон став би на захист Польщі та країн Балтії у випадку нових агресивних кроків Кремля після інциденту з порушенням російськими літаками естонського повітряного простору.

За інформацією Daily Mail, ця заява пролунала сьогодні, під час короткого спілкування з журналістами біля Білого дому, куди Трамп прибув на поминальну церемонію, присвячену Чарлі Кірку.

Відповідаючи на уточнення, чи готові Сполучені Штати надати військову підтримку країнам ЄС у разі подальшої ескалації, Трамп двічі повторив: "Так, я б так зробив. Я б так зробив".

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, у п’ятницю три винищувачі МіГ-31 з Росії увійшли в повітряний простір Естонії у небі над Фінською затокою. У Євросоюзі та НАТО вважають інцидент провокаційним, тоді як Москва заперечує будь-які порушення.

На перехоплення піднялися італійські літаки F-35, що входять до місії НАТО з охорони повітряного простору Балтії. Їм також допомагали шведські та фінські військові літаки.

Як повідомляв Фокус, Естонія після цього випадку закликала зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися у понеділок.

Трамп підтвердив, що отримав звіт щодо ситуації, додавши: "Нам це не подобається".

Його позиція прозвучала менш ніж через два тижні після іншого інциденту — тоді близько 17 російських безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. На той момент Трамп схарактеризував подію як можливу помилку.

"Це могла бути помилка", – зазначив він журналістам.

Як повідомляв Фокус, президент США Дональд Трамп роздратований поведінкою президента РФ Володимира Путіна. Набагато більше ця роздратованість проявляється без камер, ніж на публіці.