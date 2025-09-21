США заявили о поддержке союзников: Трамп ответил на вопрос об обороне Балтии и Польши

Президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон встал бы на защиту Польши и стран Балтии в случае новых агрессивных шагов Кремля после инцидента с нарушением российскими самолетами эстонского воздушного пространства.

По информации Daily Mail, это заявление прозвучало сегодня, во время короткого общения с журналистами возле Белого дома, куда Трамп прибыл на поминальную церемонию, посвященную Чарли Кирку.

Отвечая на уточнение, готовы ли Соединенные Штаты оказать военную поддержку странам ЕС в случае дальнейшей эскалации, Трамп дважды повторил: "Да, я бы так сделал. Я бы так сделал".

Напомним, как сообщал Фокус, в пятницу три истребителя МиГ-31 из России вошли в воздушное пространство Эстонии в небе над Финским заливом. В Евросоюзе и НАТО считают инцидент провокационным, тогда как Москва отрицает любые нарушения.

На перехват поднялись итальянские самолеты F-35, входящие в миссию НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Им также помогали шведские и финские военные самолеты.

Как сообщал Фокус, Эстония после этого случая призвала собрать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, которое должно состояться в понедельник.

Трамп подтвердил, что получил отчет по ситуации, добавив: "Нам это не нравится".

Его позиция прозвучала менее чем через две недели после другого инцидента — тогда около 17 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. На тот момент Трамп охарактеризовал произошедшее как возможную ошибку.

"Это могла быть ошибка", — отметил он журналистам.

Как сообщал Фокус, президент США Дональд Трамп раздражен поведением президента РФ Владимира Путина. Гораздо больше эта раздраженность проявляется без камер, чем на публике.