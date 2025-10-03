Путін перебільшує успіхи на фронті та погрожує США, — ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається сформувати хибне враження про неминучість поразки України. Його заяви про швидке просування військ на фронті робляться задля тиску на США та Європу.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Путін свідомо перебільшує масштаби російських захоплень. Аналітики наголошують, що метою цих дій є інформаційна перемога та підрив підтримки України з боку західних партнерів.

2 жовтня російський лідер заявив про контроль над двома третинами міста Куп'янська. Експерти ISW оцінюють реальні російські здобутки в цьому напрямку лише у 14 відсотків території міста. Це вже не перше подібне перебільшення з боку російського командування.

"Кремль намагається використовувати великі обсяги кількісних даних, щоб створити хибне враження, що російські війська швидко просуваються на полі бою", — йдеться у звіті. Аналітики описують цю тактику як частину інформаційної кампанії.

30 серпня начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов також заявляв про контроль над 50 відсотками Куп'янська. Тоді ISW також кваліфікував цю інформацію як значно перебільшену. Заяви вищого керівництва РФ формують хибний наратив.

"Заяви Путіна від 2 жовтня є продовженням постійних зусиль Кремля, спрямованих на гіперфокусування та перебільшення тактичних російських здобутків", — зазначають у Інституті. Ця стратегія має створити враження швидкого просування російських військ.

Експерти вважають, що кінцевою метою є вплив на рішення західних країн. "Путін намагається переконати Сполучені Штати, Європу та Україну, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей військовим шляхом", — йдеться у звіті.

За оцінками ISW, Кремль прагне довести неможливість перемоги України. Це має спонукати Київ до поступок російським вимогам. Також Москва розраховує на припинення військової підтримки України з боку Заходу.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни регулярно публікує аналітичні звіти щодо ситуації на фронті в Україні. Організація спеціалізується на оцінці воєнних дій та інформаційних кампаній під час збройних конфліктів.

Як писав Фокус, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич підкреслив, що через обрану ЗС РФ тактику жителям Куп'янська, які не евакуювались, загрожує так званий "дружній вогонь". Росіяни докладають зусилля, щоб їх було важко відрізнити від цивільних.

Фокус також повідомляв, що 1 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Куп'янська містом-героєм.

28 вересня стало відомо, що Куп’янськ закрили для в’їзду цивільних і навіть будь-яких служб.